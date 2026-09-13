VIDEO Brekalo iz poluvoleja zabio u pobjedi njegove Herthe

Nogometaši berlinske Herthe i dalje ne rade krive korake na startu druge njemačke lige već su u petom kolu upisali i petu pobjedu.

Na gostovanju kod Osnabruecka igrači Herthe su slavili s 3-1, a ponovno je pogodak postigao hrvatski nogometaš Josip Brekalo. U 50. minuti je Brekalo primio loptu na 20 metara te je potegnuo poluvolej, a lopta je precizno završila u domaćoj mreži. Video pogledajte OVDJE.

Samo deset minuta kasnije domaćin je imao šansu izjednačiti, ali Meissner nije realizirao jedanaesterac. Kazna je uslijedila u 70. minuti kada je Sessa povećao na 2-0, dok je Jogo u 82. tek zabio počasni pogodak za Osnabrueck. Utakmica je zaključena kada je Alfa-Ruprecht u 92. minuti bio strijelac za konačnih 3-1 Herthe.

Brekalo trenutačno ima četiri pogotka i dvije asistencije u aktualnoj sezoni. U karijeri je Brekalo upisao 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a uz to je postigao četiri pogotka.

Hertha je vodeća na ljestvici s maksimalnih 15 bodova, dok dva manje ima Nuernberg.