VIDEO Brentford deklasirao Chelsea i zasjeo na treće mjesto

U prvoj utakmici petog kola engleskog nogometnog prvenstva Brentford je na domaćem terenu svladao Chelsea 3-0. U malom londonskom derbiju u prvih 45 minuta dominirali su "plavci", koji su u susret ušli bez Joãa Pedra.

Brazilski napadač, kojeg Carlo Ancelotti nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo, ponovno je dobio poziv u reprezentaciju, no zbog ozljede morao je otkazati nastup. Joãu Pedru ozljedu je prouzročio udarac u koljeno koji je zadobio u prvom poluvremenu prethodne utakmice protiv Hulla. Ipak, nastavio je igrati i u konačnici zabio gol za 2-2. Nastup unatoč ozljedi ostavio je posljedice pa Xabi Alonso na njega nije mogao računati protiv Brentforda. Umjesto njega u početnoj postavi prvi je put u Chelseajevu dresu zaigrao Welbeck.

Najvažnije stvari dogodile su se u drugom poluvremenu. Anthony je u 61. minuti nakon prekida i loše reakcije Chelseajeva golmana Martineza iskoristio gužvu u kaznenom prostoru i doveo Brentford u vodstvo. Alonso je potom bacio sve karte u napad, a Chelseajeva obrana ostala je na vjetrometini. Najbolje se to vidjelo u 83. minuti, kada je Thiago nakon brzog kontranapada povisio na 2-0. Konačnih 3-0 postavio je Fabio Carvalho u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Golove pogledajte OVDJE.

Brentford je treći s devet bodova, tri manje od Arsenala i Manchester Cityja, koji imaju utakmicu manje, dok je Chelsea sedmi sa sedam bodova.