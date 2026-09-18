Obavijesti

Sport

Komentari 0
U PREMIERSHIPU

VIDEO Brentford deklasirao Chelsea i zasjeo na treće mjesto

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Brentford deklasirao Chelsea i zasjeo na treće mjesto
Foto: David Klein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Brentford je treći s devet bodova, tri manje od Arsenala i Manchester Cityja, koji imaju utakmicu manje, dok je Chelsea sedmi sa sedam bodova

Admiral

U prvoj utakmici petog kola engleskog nogometnog prvenstva Brentford je na domaćem terenu svladao Chelsea 3-0. U malom londonskom derbiju u prvih 45 minuta dominirali su "plavci", koji su u susret ušli bez Joãa Pedra.

Brazilski napadač, kojeg Carlo Ancelotti nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo, ponovno je dobio poziv u reprezentaciju, no zbog ozljede morao je otkazati nastup. Joãu Pedru ozljedu je prouzročio udarac u koljeno koji je zadobio u prvom poluvremenu prethodne utakmice protiv Hulla. Ipak, nastavio je igrati i u konačnici zabio gol za 2-2. Nastup unatoč ozljedi ostavio je posljedice pa Xabi Alonso na njega nije mogao računati protiv Brentforda. Umjesto njega u početnoj postavi prvi je put u Chelseajevu dresu zaigrao Welbeck.

SJAJNO RASPOLOŽEN VIDEO Sergej Jakirović ugledao hrvatski mikrofon pa nasmijao: 'Mogu li pričati na hrvatskom?'
VIDEO Sergej Jakirović ugledao hrvatski mikrofon pa nasmijao: 'Mogu li pričati na hrvatskom?'

Najvažnije stvari dogodile su se u drugom poluvremenu. Anthony je u 61. minuti nakon prekida i loše reakcije Chelseajeva golmana Martineza iskoristio gužvu u kaznenom prostoru i doveo Brentford u vodstvo. Alonso je potom bacio sve karte u napad, a Chelseajeva obrana ostala je na vjetrometini. Najbolje se to vidjelo u 83. minuti, kada je Thiago nakon brzog kontranapada povisio na 2-0. Konačnih 3-0 postavio je Fabio Carvalho u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Golove pogledajte OVDJE.

Brentford je treći s devet bodova, tri manje od Arsenala i Manchester Cityja, koji imaju utakmicu manje, dok je Chelsea sedmi sa sedam bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026