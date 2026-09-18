VIDEO Sergej Jakirović ugledao hrvatski mikrofon pa nasmijao: 'Mogu li pričati na hrvatskom?'

U prvom kolu na domaćem su terenu dočekali Manchester United i pobijedili ga 2-0, a potom su u gostima svladali Coventry Franka Lamparda. U trećem kolu remizirali su s osvajačem Europske lige Aston Villom u utakmici bez golova.

Jakirović je za odličan start u prvenstvo dobio i nagradu za trenera mjeseca u Premier ligi, čime je postao prvi Hrvat s tom titulom i tek treći trener Hulla kojem je to uspjelo. Njegova momčad prvi je gol primila tek u četvrtom kolu protiv Chelseaja, no ni u toj utakmici nije izgubila, već je remizirala 2-2.

Sada mu slijedi gostovanje kod Newcastlea, koji nije najbolje krenuo u sezonu. Jakirović je uoči utakmice održao konferenciju za medije, a ondje ga je iznenadio jedan prizor. Naime, kada je stigao u prostoriju, na stolu je ugledao mikrofon jedne hrvatske televizije.

- Hrvatski mikrofon? Hoćeš engleski ili hrvatski? - započeo je Jakirović pa upitao suradnika koji je vodio konferenciju na engleskom:

- Mogu li pričati na hrvatskom?

Suradnik mu je kroz smijeh poručio da bi ipak trebao govoriti na engleskom.

- Engleski ipak, imamo 2000 Hullovih navijača koji ovo slušaju na YouTubeu - kazao je.