VIDEO Brozovićeva idila u Saudijskoj Arabiji: Igra igrice, puši cigaru i zarađuje milijune

Marcelo Brozović (33) je u ljeto 2023. godine, na nogometnom vrhuncu, iznenada napustio milanski Inter i otišao u saudijski Al Nassr. Bilo je to u jeku masovnih odlazaka ponajboljih igrača u novu obećanu zemlju za nogometaše, a milijunskom pozivu arapskih petrodolara nije mogao odoljeti niti hrvatski nogometaš. Klub Cristiana Ronalda, gdje svlačionicu još dijeli sa zvijezdama kao što su Mane, Coman, Joao Felix, za tri godine ugovora će mu isplatiti 75 milijuna eura.

Pokretanje videa... 01:10 Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače | Video: 24sata/reuters

Većina tog novca već je završila na njegovom računa jer mu sljedećeg ljeta istječe ugovor. Nema naznaka da su u procesu pregovori o novom ugovoru, no drugi klubovi su zainteresirani za njega pa bi Marcelo mogao ostati na Bliskom istoku gdje očigledno živi idiličnim životom.

Na društvenim mrežama osvanuo je videozapis na kojem Broz igra online igrice i puši električnu cigaretu. Netko ga je upozorio kako bi ga trener Jorge Jesus mogao kazniti zbog pušenja, no nije to previše uznemirilo našeg nogometaša. Reagirao je baš u svom stilu, nešto je promrmljao pa ispuhnuo još jedan dim.

Brozović je ponajbolji igrač Al Nassra koji nije u njegovom mandatu osvojio veći trofej, ali trenutačno je na prvom mjestu u saudijskom prvenstvu. Bivši igrač Intera i Dinama je odigrao 99 utakmica za Al Nassr, zabio osam golova i asistirao 20 puta.

KATAR 2022 - Nakon 90 minuta nemamo pobjednika, Hrvatska i Brazil idu u produžetke | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kada je odlazio u Saudijsku Arabiju, mnogi su se pitali kako će to utjecati na njegovu ulogu u hrvatskoj reprezentaciji. A prošle godine na Europskom prvenstvu bilo je očigledno da je odlazak iz Europe ostavio traga na njemu. Nije više bio na svojoj standardnoj razini pa je odlučio umiroviti se s 99 nastupa i u vitrini s pospremljene tri medalje, srebrom i broncom s Mundijala te sa srebrom iz Lige nacija.