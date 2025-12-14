Obavijesti

Sport

Komentari 3
ASISTIRAO MU SMOLČIĆ

VIDEO Bruno Petković sjajnim golom spasio bod Kocaelisporu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bruno Petković sjajnim golom spasio bod Kocaelisporu!
2
Zagreb: Sandro Perković, Ademi, Petković i drugi održali konferenciju za medije u GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Petković se u prošlom kolu vratio na travnjak nakon dvomjesečne pauze, a ovo mu je bio peti gol u 10. nastupu za Kocaelispor. Najbolji je strijelac momčadi, a Kocaelispor je osma momčad lige s 20 bodova

Fatih Karakumruk i Kocaelispor odigrali su 1-1 u 16. kolu turskog prvenstva, a bod je gostima osigurao Bruno Petković u 93. minuti! 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac 01:25
Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac | Video: 24sata/pixsell

Domaćin je poveo u 65. minuti golom Fofane, a u 68. je u igru ušao Petković. Hrvatski napadač zabio je za 1-1 u 93. minuti i to na asistenciju Hrvoja Smolčića. Primio je bivši napadač Dinama loptu u šesnaestercu domaćina, zavaljao domaću obranu i golmana pa poentirao za 1-1. 

 

Gol Petkovića pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Petković se u prošlom kolu vratio na travnjak nakon dvomjesečne pauze, a ovo mu je bio peti gol u 10. nastupu za Kocaelispor. Najbolji je strijelac momčadi, a Kocaelispor je osma momčad lige s 20 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.
VIDEO Slaven - Dinamo 2-5: 'Modri' se vratili na vrh HNL-a!
'PETARDA' U KOPRIVNICI

VIDEO Slaven - Dinamo 2-5: 'Modri' se vratili na vrh HNL-a!

Dinamo se pobjedom vratio na vrh prvenstvene ljestvice s bodom više od Hajduka. Do kraja polusezone igrat će još protiv Lokomotive. Slaven Belupo ostao je treći s 25 bodova, a u idućem kolu igra protiv Osijeka u gostima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025