VIDEO Bruno Petković sjajnim golom spasio bod Kocaelisporu!

Fatih Karakumruk i Kocaelispor odigrali su 1-1 u 16. kolu turskog prvenstva, a bod je gostima osigurao Bruno Petković u 93. minuti!

Domaćin je poveo u 65. minuti golom Fofane, a u 68. je u igru ušao Petković. Hrvatski napadač zabio je za 1-1 u 93. minuti i to na asistenciju Hrvoja Smolčića. Primio je bivši napadač Dinama loptu u šesnaestercu domaćina, zavaljao domaću obranu i golmana pa poentirao za 1-1.

Podsjetimo, Petković se u prošlom kolu vratio na travnjak nakon dvomjesečne pauze, a ovo mu je bio peti gol u 10. nastupu za Kocaelispor. Najbolji je strijelac momčadi, a Kocaelispor je osma momčad lige s 20 bodova.