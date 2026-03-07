VIDEO Brutalni sudar igrača na Maksimiru: Napadač Varaždina napustio igru pomoću vozila...

Neugodna scena obilježila je prvo poluvrijeme utakmice 26. kola Hrvatske nogometne lige između Lokomotive i Varaždina. Zagrebački je klub na Maksimiru ugostio momčad Nikole Šafarića, a zbog nezgodnog udarca igru je u 30. minuti napustio gostujući napadač Ivan Mamut.

Igrala se 25. minuta utakmice kada je Varaždin imao obećavajuću šansu. Mamut se sjurio za loptom u prostor na koju je krenuo i golman Lokomotive, Josip Posavec. Oba su igrača dala sve od sebe kako bi stigli na loptu, zbog čega je došlo do nezgodnog sudara.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mamut je uklizao, a Posavec se bacio na loptu. Golman Lokomotive zatim je nenamjerno udario protivničkog napadača koljenom u glavu, zbog čega je Mamut duže ležao na travnjaku.

Reagirale su liječničke ekipe oba kluba, a Mamut je na kraju iznesen iz igre pomoću liječničkog vozila. Zamijenio ga je Stipe Jurić, a kao sol na ranu, Mamić je za sudar dobio i žuti karton. Snimku možete pogledati OVDJE.