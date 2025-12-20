VIDEO Budimir je 'eksplodirao'! Zabio dva gola, jedan je sjajan

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir (34) na idealni je način zaključio kalendarsku godinu. ''Vatreni'' je imao ključnu ulogu u visokoj pobjedi svoje Osasune, koja je u 17. kolu La Lige slavila s naizgled uvjerljivih 3-0. Kažemo naizgled zato što je sve do 72. minute Alaves držao rezultat 0-0.

Ipak, tada se ukazao Budimir, koji je pobjegao čuvaru i sjajno opalio iz poluvoleja na asistenciju Oroza. Silovito je zakucao mrežu i zabio svoj peti ligaški gol u sezoni i osmi klupski u svim natjecanjima.

A šesti prvenstveni gol Ante je zabio samo nekoliko minuta kasnije. Bio je siguran s bijele točke i time je praktički zapečatio pobjedu domaćina. Njegove golove možete pogledati klikom OVDJE.

Konačnih 3-0 postavio je Haro u 93. minuti. Ovom je pobjedom Osasuna skočila na 12. mjesto, dok je Alaves 15.