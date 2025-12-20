Ante Budimir postigao dva gola u pobjedi Osasune 3-0 nad Alavesom! Prvo pogodio iz poluvoleja, zatim s bijele točke, osiguravši pobjedu i skok na 12. mjesto
VIDEO Budimir je 'eksplodirao'! Zabio dva gola, jedan je sjajan
Hrvatski reprezentativac Ante Budimir (34) na idealni je način zaključio kalendarsku godinu. ''Vatreni'' je imao ključnu ulogu u visokoj pobjedi svoje Osasune, koja je u 17. kolu La Lige slavila s naizgled uvjerljivih 3-0. Kažemo naizgled zato što je sve do 72. minute Alaves držao rezultat 0-0.
Ipak, tada se ukazao Budimir, koji je pobjegao čuvaru i sjajno opalio iz poluvoleja na asistenciju Oroza. Silovito je zakucao mrežu i zabio svoj peti ligaški gol u sezoni i osmi klupski u svim natjecanjima.
A šesti prvenstveni gol Ante je zabio samo nekoliko minuta kasnije. Bio je siguran s bijele točke i time je praktički zapečatio pobjedu domaćina. Njegove golove možete pogledati klikom OVDJE.
Konačnih 3-0 postavio je Haro u 93. minuti. Ovom je pobjedom Osasuna skočila na 12. mjesto, dok je Alaves 15.
