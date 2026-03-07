VIDEO Budimir heroj Osasune! Zabio je golčinu bivšem klubu

U dramatičnoj završnici utakmice 27. kola španjolske La Lige, Osasuna je na svom stadionu El Sadar izvukla bod protiv Mallorce odigravši 2-2, a junak domaćih ponovno je bio hrvatski napadač Ante Budimir, koji je zabio majstorski gol u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Mallorca, koja se nalazi na 18. mjestu u zoni ispadanja, bila je na pragu ostvarenja prve gostujuće pobjede još od listopada. Pod vodstvom novog trenera Martína Demichelisa, pobjeda bi predstavljala prijeko potreban "novi vjetar u leđa" i bijeg iz opasne zone.

Činilo se da će uspjeti, no onda je na scenu stupio Budimir. Njegov gol u posljednjim sekundama ne samo da je Osasuni osigurao bod, već je produžio crni niz Mallorce. Gol 'vatrenog' možete pogledati klikom OVDJE.

Ono što ovaj gol čini još bolnijim za navijače Mallorce jest činjenica da ga je zabio njihov bivši igrač. Ante Budimir igrao je za klub s Baleara između 2019. i 2020. godine. Ovaj gol bio mu je 13. u sezoni, čime nastavlja svoju fantastičnu formu i ostaje u utrci za najboljeg strijelca lige.