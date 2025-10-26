VIDEO Budimir zabio dva gola Dinamovom protivniku u Europi pa promašio panenku iz penala

U susretu 10. kola španjolske La Lige susreli su se Osasuna i Celta Vigo (2-3).

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir (34) za Osasunu je startao od prve minute susreta, a protivnička momčad povela je u 26. minuti golom Ferrana Jutgle.

Međutim, uslijedila je sjajna predstava hrvatskog napadača koji je najprije realizirao penal i izjednačio na 1-1 u 37. minuti susreta. U posljednjoj minuti sudačke nadoknade na stadionu El Sadar, Budimir se još jednom upisao u strijelce pred domaćom publikom i zabio za vodstvo Osasune 2-1. Budimiru je to četvrti pogodak ove sezone u španjolskom prvenstvu.

U nastavku je mogao kompletirati hat-trick, ali nedostajalo je mrvicu sreće. Prvo je Jutgla u 69. minuti zabio i svoj drugi gol vrativši stvari na početak. Zatim je u 79. minuti Osasuna izborila novi penal, Budimir je odlučio izvesti panenku, već je savladao golmana, ali je pogodio prečku! Da je zabio, bio bi mu to prvi hat-trick u dresu Osasune. Jedini u karijeri ostaje mu onaj iz dresa Lokomotive kada je 2014. zabio tri komada Dinamu.

Kazna je stigla u 88. minuti kada je Duran pogodio nakon kontre gostiju i donio im veliku pobjedu u Pamploni.

Inače, Celta dolazi na maksimirski stadion 6. studenog gdje će gostovati kod Dinama u 4. kolu Europske lige u kojoj "modri" još uvijek ne znaju za poraz.