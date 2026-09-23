VIDEO Budimirova golčina u izboru za najljepši gol mjeseca!

Pogodak hrvatskog napadača Ante Budimira za Osasunu u subotnjem remiju 1-1 s Rayo Vallecanom nominiran je za najljepši gol u španjolskom prvenstvu u mjesecu rujnu, izvijestio je u srijedu organizator natjecanja La Liga.

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Za najljepši gol konkuriraju i pogodak portugalskog veznjaka Joaa Cancela za Barcelonu portiv Racing Santandera, te gol argentinskog napadača Lucasa Boyea za Deportivo Alaves protiv Osasune, a koji je zabio početkom mjeseca. Pobjednik će biti onaj tko skupi najviše glasova putem internetske stranice "Premios (Nagrade) La Liga" koju organizator prvenstva organizira sa sponzorom EA Sportsom.

Budimir je u subotu primio loptu prsima i okrenut leđima protivničkom golu, pa ju iz okreta i u padu poslao lijevom nogom u mrežu. Bio mu je to ukupno 100. pogodak u španjolskom prvenstvu. Osasunin 35-godišnji strijelac trenutno se nalazi na okupljanju hrvatske reprezentacije koja se priprema za subotnju utakmicu s Češkom u Pragu u Ligi nacija.

Ove sezone je u sedam utakmica španjolskog prvenstva postigao pet golova, a Osasuna zauzima trinaesto mjesto na ljestvici.