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MEKSIKO U FOKUSU

VIDEO Bujna političarka postala je pravi hit na internetu: 'Takvi smo vam svi mi Meksikanci...'

Piše 24sata,
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VIDEO Bujna političarka postala je pravi hit na internetu: 'Takvi smo vam svi mi Meksikanci...'
Foto: screenshot/X

Meksička političarka Sandra Cuevas zapalila je društvene mreže na SP-u, a zbog opuštenijeg izdanja i reakcije na komentare postala je viralna senzacija

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Dok je meksička reprezentacija na terenu osiguravala plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, jedna navijačica privlačila je gotovo jednaku pozornost kao i sami nogometaši. Riječ je o meksičkoj političarki Sandri Cuevas (40), koja je tijekom turnira postala viralna senzacija zahvaljujući fotografijama i snimkama s tribina.

Nakon pobjeda protiv Južne Afrike i Južne Koreje, kojima je Meksiko osigurao mjesto među najboljim reprezentacijama turnira, Cuevas se pridružila slavlju tisuća sunarodnjaka. Međutim, njezine objave na društvenim mrežama ubrzo su izazvale lavinu komentara. Fotografije na kojima pozira s navijačima u upečatljivom izdanju s majcom koja oktriva malo više brzo su se proširile internetom, a brojni korisnici počeli su raspravljati o njezinu izgledu.

Dio pratitelja usporedio ju je s Mar Castro, jednom od najpoznatijih navijačkih ikona u povijesti svjetskih prvenstava, koja je slavu stekla tijekom Mundijala 1986. godine. Takve usporedbe dodatno su povećale interes javnosti, a Cuevas je preko noći postala jedna od najspominjanijih osoba povezanih s turnirom izvan samog nogometa.

Umjesto da se upusti u polemike, meksička političarka reagirala je opušteno i duhovito. Poručila je kako joj komentari ne smetaju te da ne vidi razlog za pretjeranu ozbiljnost oko cijele priče. Nastavila je dijeliti sadržaj s tribina, objavljujući snimke slavlja i druženja s navijačima koji su pratili reprezentaciju na putu prema nokaut-fazi. Družila se s navijačima, sve pratila s tribina i postala prava senzacija.

- Što da radim, ne mogu ih jednostavno skinuti. Ne doživljavam to kao napad. Bit će onih koji to smatraju uvredljivim, ali takvi smo mi Meksikanci - napisala je.

Takav pristup naišao je na odobravanje velikog broja korisnika društvenih mreža. U komentarima su mnogi istaknuli kako je osvježavajuće vidjeti političarku izvan formalnog okruženja, dok su drugi poručili da bi javne osobe trebale imati pravo uživati u sportskom spektaklu bez konstantnog seciranja njihova privatnog izgleda i ponašanja.

Sandra Cuevas bila je gradonačelnica četvrti Cuauhtémoc u Mexico Cityju od 2021. do 2024. godine. Cuevas se posljednjih godina više puta našla u fokusu medija zbog veza s kontroverznim osobama. Najviše pozornosti izazvala je njezina bivša veza s Alejandrom "El Chokom" Mendozom, kojeg su meksički mediji povezivali s kriminalnom skupinom La Chokiza. Nakon njegova uhićenja 2025. u javnosti su se pojavile njihove zajedničke fotografije.

Političarka je potvrdila da su bili u vezi, ali je odbacila odgovornost za njegovu prošlost i navodne aktivnosti. Dodatne kontroverze uslijedile su nakon uhićenja njezina tjelohranitelja Antonija "El Toña" Valleja, koji se suočio s optužbama za iznudu.

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