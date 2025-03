VIDEO Veznjak Slavena zabio golčinu u kvalifikacijama za SP

Nogometna reprezentacija Moldavije doživjela je poraz u drugom kolu skupine I kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, izgubivši od Estonije rezultatom 2-3. Nakon ovog poraza, Moldavija ostaje bez bodova, dok Estonci upisuju prvu pobjedu u kvalifikacijama, nakon što su u prvom kolu izgubili od Izraela.

Već u ranoj fazi susreta Moldavija je ostala s igračem manje. Naime, u petoj minuti susreta njihov branič Maxim Cojocaru zaradio je izravni crveni karton, što su gosti brzo iskoristili. Estonija je do odlaska na odmor stekla dva gola prednosti zahvaljujući preciznim udarcima Rasmusa Peetsona i Rauna Sappinena. U nastavku susreta brojčana nadmoć Estonaca nije potrajala do kraja, jer je u 48. minuti drugi žuti karton dobio Kevor Palumets, što je dovelo do izjednačenja snaga na terenu – obje su momčadi ostale s desetoricom igrača.

Moldavija je pokušala uhvatiti priključak, a prvi korak prema tome napravio je Ion Nicolaescu, smanjivši zaostatak na 1-2 u 67. minuti. No, samo tri minute kasnije Estonija je ponovno povećala vodstvo, a strijelac za 1-3 bio je Mattias Kait.

Najljepši trenutak susreta priredio je Mihail Caimacov, veznjak Slavena, koji je u 91. minuti postigao spektakularan pogodak iz slobodnog udarca s otprilike 23 metara udaljenosti. Bio je to njegov treći gol za moldavsku reprezentaciju, a zanimljivo je da su sva tri pogotka postignuta iz prekida, jedan iz penala protiv Andore i dva iz slobodnih udaraca, jedan protiv Malte u Ligi nacija i sada ovaj protiv Estonije. Uz tri gola, Caimacov je u reprezentativnom dresu upisao i tri asistencije.

Njegov gol možete pogledati OVDJE.