VIDEO Ćaleta-Car požutio zbog prosvjeda, Girona počela eru bez Livakovića bijegom s dna

U dvoboju 19. kola španjolske nogometne lige Real Sociedad i Atletico Madrid su u San Sebastianu odigrali 1-1. Poveli su gosti preko Norvežanina Alexandra Sorlotha (50), a izjednačio je Goncalo Guedes (55). Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za domaćina i dobio žuti karton zbog prosvjeda prilikom poništenog gola svoje momčadi krajem prvog poluvremena, a Luka Sučić je ostao na klupi.

Žuti karton za Ćaleta-Cara i poništeni gol Real Sociedada pogledajte OVDJE.

Nogometaši Girone su u gostima odigrali prvu utakmicu bez Dominika Livakovića u zapisniku i pobijedili Mallorcu 2-1 u 18. kolu španjolskog prvenstva, pogbjegnuvši s dna ljestvice.

Girona je povela golom Ukrajinca Viktora Cigankova u 25. minuti, a drugi Ukrajinac Vladislav Vanat je udvostručio vodstvo u 63. minuti iz penala. Konačan rezultat postavio je Kosovar Vedat Murici iz penala u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Njegov suigrač Takuma Asano postigao je gol u 52. minuti, ali nakon korištenja VAR tehnologije poništen je zbog zaleđa. Girona je ostvarila četvrtu pobjedu u ligi i nalazi se na 16. mjestu s 18 bodova, koliko ima i Mallorca na 15. mjestu.

Nogometaši Alavesa i Ovieda odigrali su neriješeno 1-1. Oviedo je poveo golom Federica Viñasa u 56. minuti, a Lucas Boje izjednačio je u 69. minuti. Obje momčadi završile su utakmicu s deset igrača. Viñas je dobio drugi žuti karton u 76. minuti, a igrač Alavesa Carlos Protesoni u 88. minuti.

Alaves je prekinuo niz od dva poraza i ima 19 bodova na 13. mjestu tablice. Oviedo je nastavio niz bez pobjede i nakon šestog remija zauzima zadnje, 20. mjesto na dnu ljestvice s 12 bodova. Josip Brekalo je igrao do 54. minute.