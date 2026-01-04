Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAPETO U ŠPANJOLSKOJ

VIDEO Ćaleta-Car požutio zbog prosvjeda, Girona počela eru bez Livakovića bijegom s dna

Piše Josip Tolić, HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ćaleta-Car požutio zbog prosvjeda, Girona počela eru bez Livakovića bijegom s dna
Foto: SportKlub/screenshot

Real Sociedad i Atletico Madrid odigrali 1-1, Ćaleta-Car igrao cijelu utakmicu! Girona bez Livakovića pobijedila Mallorcu 2-1, pobjegla s dna! Alaves i Oviedo remizirali u drami s isključenjima

U dvoboju 19. kola španjolske nogometne lige Real Sociedad i Atletico Madrid su u San Sebastianu odigrali 1-1. Poveli su gosti preko Norvežanina Alexandra Sorlotha (50), a izjednačio je Goncalo Guedes (55). Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za domaćina i dobio žuti karton zbog prosvjeda prilikom poništenog gola svoje momčadi krajem prvog poluvremena, a Luka Sučić je ostao na klupi.

Žuti karton za Ćaleta-Cara i poništeni gol Real Sociedada pogledajte OVDJE.

Nogometaši Girone su u gostima odigrali prvu utakmicu bez Dominika Livakovića u zapisniku i pobijedili Mallorcu 2-1 u 18. kolu španjolskog prvenstva, pogbjegnuvši s dna ljestvice. 

Girona je povela golom Ukrajinca Viktora Cigankova u 25. minuti, a drugi Ukrajinac Vladislav Vanat je udvostručio vodstvo u 63. minuti iz penala. Konačan rezultat postavio je Kosovar Vedat Murici iz penala u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Njegov suigrač Takuma Asano postigao je gol u 52. minuti, ali nakon korištenja VAR tehnologije poništen je zbog zaleđa. Girona je ostvarila četvrtu pobjedu u ligi i nalazi se na 16. mjestu s 18 bodova, koliko ima i Mallorca na 15. mjestu.

Nogometaši Alavesa i Ovieda odigrali su neriješeno 1-1. Oviedo je poveo golom Federica Viñasa u 56. minuti, a Lucas Boje izjednačio je u 69. minuti. Obje momčadi završile su utakmicu s deset igrača. Viñas je dobio drugi žuti karton u 76. minuti, a igrač Alavesa Carlos Protesoni u 88. minuti. 

Alaves je prekinuo niz od dva poraza i ima 19 bodova na 13. mjestu tablice. Oviedo je nastavio niz bez pobjede i nakon šestog remija zauzima zadnje, 20. mjesto na dnu ljestvice s 12 bodova. Josip Brekalo je igrao do 54. minute.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan
DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!
VRAĆA SE DOMA

DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!

Važnu ulogu u ovoj priči ima i Andy Bara koji na sve načine pokušava smekšati Turke, privoliti ih da daju "zeleno svjetlo" za Livakovićev povratak u Maksimir, a to bi se moglo dogoditi uskoro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026