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VIDEO Čarobni Messi! 'Bombom' iz slobodnjaka postavio je još jedan nevjerojatan rekord SP-a

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Čarobni Messi! 'Bombom' iz slobodnjaka postavio je još jedan nevjerojatan rekord SP-a
Foto: Issei Kato

Messi je opet šokirao svijet: čudesnim golom iz slobodnjaka protiv Jordana srušio novi rekord na Svjetskom prvenstvu. Kakav turnir igra čarobnjak iz Argentine!

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Lionel Messi još je jednom pomaknuo granice nogometne povijesti. U pobjedi Argentine protiv Jordana 3-1 u Dallasu, u posljednjoj utakmici skupine J Svjetskog prvenstva, 39-godišnji kapetan ušao je s klupe i spektakularnim golom iz slobodnog udarca postavio novi svjetski rekord.

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Foto: Hannah McKay

Trenutak za povijest dogodio se u 80. minuti. Nakon prekršaja na dvadesetak metara od gola, odgovornost je preuzeo Messi. Namjestio je loptu, pogledao prema golu i kirurški preciznim udarcem prebacio živi zid, poslavši loptu u same rašlje.

Bio je to njegov šesti gol na ovom turniru i ukupno 19. na svjetskim prvenstvima, čime je učvrstio status najboljeg strijelca u povijesti natjecanja. Još važnije, ovim je golom postao prvi igrač u povijesti koji je zabio u sedam uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva. Nevjerojatni niz započeo je tijekom trijumfalnog pohoda u Katru 2022. i nastavio se kroz cijelu grupnu fazu u SAD-u.

Gol pogledajte OVDJE.

Ovaj pogodak nije samo potvrdio pobjedu, već je bio i 72. Messijev gol iz slobodnog udarca u karijeri, približivši ga samom vrhu vječne ljestvice. Njegova transformacija u jednog od najboljih izvođača prekida u povijesti fascinantna je. U ranoj fazi karijere u Barceloni, dok su slobodnjake izvodili Ronaldinho i Xavi, Messi je imao skroman učinak. No, u drugom dijelu karijere postao je apsolutni specijalist s nevjerojatnim prosjekom golova. 

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