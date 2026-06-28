Messi je opet šokirao svijet: čudesnim golom iz slobodnjaka protiv Jordana srušio novi rekord na Svjetskom prvenstvu. Kakav turnir igra čarobnjak iz Argentine!
VIDEO Čarobni Messi! 'Bombom' iz slobodnjaka postavio je još jedan nevjerojatan rekord SP-a
Lionel Messi još je jednom pomaknuo granice nogometne povijesti. U pobjedi Argentine protiv Jordana 3-1 u Dallasu, u posljednjoj utakmici skupine J Svjetskog prvenstva, 39-godišnji kapetan ušao je s klupe i spektakularnim golom iz slobodnog udarca postavio novi svjetski rekord.
Trenutak za povijest dogodio se u 80. minuti. Nakon prekršaja na dvadesetak metara od gola, odgovornost je preuzeo Messi. Namjestio je loptu, pogledao prema golu i kirurški preciznim udarcem prebacio živi zid, poslavši loptu u same rašlje.
Bio je to njegov šesti gol na ovom turniru i ukupno 19. na svjetskim prvenstvima, čime je učvrstio status najboljeg strijelca u povijesti natjecanja. Još važnije, ovim je golom postao prvi igrač u povijesti koji je zabio u sedam uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva. Nevjerojatni niz započeo je tijekom trijumfalnog pohoda u Katru 2022. i nastavio se kroz cijelu grupnu fazu u SAD-u.
Gol pogledajte OVDJE.
Ovaj pogodak nije samo potvrdio pobjedu, već je bio i 72. Messijev gol iz slobodnog udarca u karijeri, približivši ga samom vrhu vječne ljestvice. Njegova transformacija u jednog od najboljih izvođača prekida u povijesti fascinantna je. U ranoj fazi karijere u Barceloni, dok su slobodnjake izvodili Ronaldinho i Xavi, Messi je imao skroman učinak. No, u drugom dijelu karijere postao je apsolutni specijalist s nevjerojatnim prosjekom golova.
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