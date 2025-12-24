VIDEO Čarobni Tomislav Piplica! Pogledajte kako s čak 56 godina zaluđuje protivnike obranama

Sjajni Tomislav Piplica (56) pokazao je kako je i dalje u jako dobroj formi unatoč tome što je zagazio u šesto desetljeće života. Piplica je golmanska ikona Cottbusa, njemačkog kluba u kojem je proveo jedanaest godina te je čak 260 puta stao na gol, pa tako i postao apsolutna legenda kluba na istoku Njemačke. Sada je opet stao na gol za Cottbus, ali u malom nogometu.

Leipzig: Bivši golman Segeste i Cottbusa Tomislav Piplica | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na internetu se proširila snimka kako se Piplica kao "manijak" baca na loptu, brani zicer za zicerom i pokazuje da je ostao onakav kakav je bio i za vrijeme trajanja karijere. Zaludio je protivnike, dvoranom se orio smijeh i pljesak, a Piplica je prosipao čaroliju na golu. I dalje je tu njegova prepoznatljiva frizura, a objasnio je i zašto je u tako dobroj formi.

- Genetika igra ulogu, ali i trening i prehrana. Zahvalan sam što sam uspio zadržati ovu formu toliko dugo - rekao je Piplica nakon utakmice.

Piplica je s mladom reprezentacijom Jugoslavije postao prvak svijeta 1987. godine u Čileu, kao rezervni golman. Tu generaciju obilježili su Zvonimir Boban, Robert Prosinečki i Davor Šuker. Rat je tu generaciju raspršio, a Piplica je svoj put gradio u teškim uvjetima devedesetih, braneći za Zagreb, Istru, Samobor te posebno zapaženo za sisačku Segestu. U Sisku je bio dio legendarne momčadi koju je vodio Cico Kranjčar, a koja je igrala i finale Intertoto kupa.

