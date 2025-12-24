Obavijesti

Sport

Komentari 0
MAJSTOR

VIDEO Čarobni Tomislav Piplica! Pogledajte kako s čak 56 godina zaluđuje protivnike obranama

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Čarobni Tomislav Piplica! Pogledajte kako s čak 56 godina zaluđuje protivnike obranama
Foto: Tik Tok

Tomislav Piplica legenda je njemačkog kluba Cottbusa te je branio u utakmici malog nogometa. Bacao se i lovio lopte kao mačka, a navijači su ga posebno pohvalili na društvenim mrežama

Sjajni Tomislav Piplica (56) pokazao je kako je i dalje u jako dobroj formi unatoč tome što je zagazio u šesto desetljeće života. Piplica je golmanska ikona Cottbusa, njemačkog kluba u kojem je proveo jedanaest godina te je čak 260 puta stao na gol, pa tako i postao apsolutna legenda kluba na istoku Njemačke. Sada je opet stao na gol za Cottbus, ali u malom nogometu.

Leipzig: Bivši golman Segeste i Cottbusa Tomislav Piplica
Leipzig: Bivši golman Segeste i Cottbusa Tomislav Piplica | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na internetu se proširila snimka kako se Piplica kao "manijak" baca na loptu, brani zicer za zicerom i pokazuje da je ostao onakav kakav je bio i za vrijeme trajanja karijere. Zaludio je protivnike, dvoranom se orio smijeh i pljesak, a Piplica je prosipao čaroliju na golu. I dalje je tu njegova prepoznatljiva frizura, a objasnio je i zašto je u tako dobroj formi.

- Genetika igra ulogu, ali i trening i prehrana. Zahvalan sam što sam uspio zadržati ovu formu toliko dugo - rekao je Piplica nakon utakmice.

Piplica je s mladom reprezentacijom Jugoslavije postao prvak svijeta 1987. godine u Čileu, kao rezervni golman. Tu generaciju obilježili su Zvonimir Boban, Robert Prosinečki i Davor Šuker. Rat je tu generaciju raspršio, a Piplica je svoj put gradio u teškim uvjetima devedesetih, braneći za Zagreb, Istru, Samobor te posebno zapaženo za sisačku Segestu. U Sisku je bio dio legendarne momčadi koju je vodio Cico Kranjčar, a koja je igrala i finale Intertoto kupa.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica
FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav
RUŠI STEREOTIPE

FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav

Kristina Čilić ex Milković je psihologinja, poduzetnica i majka dvojice sinova, vodi zakladu i pomaže mladim talentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025