VIDEO Carraghera snimili dok su Perišić i društvo nabijali 'redse'

Legenda Liverpoola Jamie Carragher proživljavao je pravu dramu u studiju emisije CBS Sports Golazo. Dok je njegov bivši klub tonuo u poraz protiv PSV-a, Carragherove reakcije kretale su se od nevjerice do potpunog bijesa, a sve je kulminiralo izjavom da su određeni potezi trenera Arnea Slota na terenu "razlog za momentalni otkaz".

Gledatelji navikli na zabavnu atmosferu u studiju CBS-a ovoga su puta svjedočili slomu bivšeg braniča "redsa". Sve je počelo konfuzijom oko igranja rukom Virgila van Dijka i gola iz penala Ivana Perišića, trenutka koji je očito bio okidač za Carragherovu nervozu.

- Bilo je jasno da je to ruka čim je lopta poletjela. Što on to radi? Čekaj malo - vikao je Carragher dok je na ekranu pratio zbivanja na terenu, pokušavajući shvatiti odluke igrača i sudaca.

Situacija se dodatno zakuhala kada je rezultat bio 1-1. Carragher je bio vidno iznerviran razvojem događaja, a čini se da su ulje na vatru dolijevali i komentari Micaha Richardsa i Thierryja Henryja sa strane.

Čak ni u trenucima kada njegov klub proživljava teške trenutke, Carragher nije mogao ignorirati vječno rivalstvo s gradskim suparnikom Evertonom. Usred kaosa, našao je vremena da se obrati Richardsu koji je likovao zbog Liverpoolovih muka.

- Znate što sam vam već rekao? Hoćete li vi evertonovci ikad naučiti samo držati jezik za zubima? - ispalio je Carragher, jasno dajući do znanja što misli o njegovim komentarima dok je rezultat još bio aktivan.

No, kako je utakmica odmicala, a greške se nizale, legenda kluba s Anfielda više nije mogla suspregnuti emocije. Njegove riječi odražavale su bol svakog navijača Liverpoola koji je gledao taj susret.

- O moj Bože! O moj Bože! Ne mogu gledati. Ne mogu slušati - ponavljao je prekrivajući lice rukama, da bi potom postao brutalno iskren oko kvalitete igre koju je gledao.

- Iskreno, ne mogu... Mislim, to je rezultat za otkaz. Trebao bi dobiti otkaz zbog toga - grmio je Carragher, referirajući se na katastrofalne reakcije koje su dovele do golova protivnika.

Njegova reakcija u studiju savršeno je sažela razočaranje igrom momčadi koja je te večeri bila neprepoznatljiva. Na potezu je uprava Liverpoola koji je nanizao treći poraz zaredom od tri gola razlike u svim natjecanjma. Engleski prvak je razbijen.