VIDEO Centaršut i gol! Dinamo je ovako zabio dva Varaždinu

Na snježnom Maksimiru Dinamo je ove subote u utakmici 13. kola HNL-a dočekao Varaždin i zabio mu dvaput prije odlaska na odmor. Oba su pala nakon ubačaja s desne strane.

Miha Zajc u 31. je precizno ubacio iz slobodnog udarca, a Sergi Dominguez glavom je, između dvojice protivničkih igrača, poslao loptu u suprotni kut. Bio mu je to drugi gol u dresu Dinama, u 16. nastupu, nakon što je već bio strijelac protiv Osijeka.

Šest minuta poslije Mateo Lisica ubacio je iz polukontre prizemnu loptu, a Arber Hoxha utrčao na pet metara i mirno pospremio loptu u mrežu. Albanski krilni napadač tako je stigao do četvrtog u sezoni.

Golove pogledajte OVDJE.