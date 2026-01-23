Obavijesti

Sport

Komentari 0
KREATIVAN VIDEO

VIDEO Che artista, Luka! Modrić u reklami Milana. Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Che artista, Luka! Modrić u reklami Milana. Pogledajte
Foto: Screenshot/TikTok

Rabiot poput manekena, Ibrahimović koji čita novine, Pulišić te Modrić u ulozi umjetnika glavna su lica reklame Milana koji poziva ljude da dođu na Zimske olimpijske igre

Admiral

Milano i Cortina d'Ampezzo ugostit će predstojeće Zimske olimpijske igre od 6. do 22. veljače, a slavni nogometni klub sa San Sira na kreativan je način pozvao ljude da dođu. U reklami se našao i Luka Modrić

@acmilan Welcome to Milan, welcome to our home. Welcome to the #MilanoCortina2026 Olympics ⛷️❄️ #acmilan ♬ original sound - AC Milan

Prvi se u reklami pojavio Zlatan Ibrahimović koji čita novine, a nakon niza kadrova iz grada na scenu je stupio i Christian Pulišić. Nakon njega je manekensku ulogu preuzeo Adrien Rabiot koji je isprobavao odijelo, a Modrićeva uloga ticala se umjetnosti. Točnije, prikazan je kao umjetnik koji slika uz riječi:

- Umjetnost, klasa, povijest. Dobrodošli ste - rekao je Modrić u reklami. 

CALCIO - Serie A - Como 1907 vs AC Milan
Foto: Mattia Martegani/IPA Sport / ipa

Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta, a ove je sezone odigrao 23 utakmice i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. "Crveno-crni" se bore za naslov prvaka Italije i trenutačno su drugi s 46 bodova, tri manje od vodećeg Intera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu
PUNO BOLJA IGRA

Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Prva su ova dva boda koje su naši rukometaši osvojili u drugoj fazi natjecanja. Sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske u 20.30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026