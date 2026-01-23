VIDEO Che artista, Luka! Modrić u reklami Milana. Pogledajte

Milano i Cortina d'Ampezzo ugostit će predstojeće Zimske olimpijske igre od 6. do 22. veljače, a slavni nogometni klub sa San Sira na kreativan je način pozvao ljude da dođu. U reklami se našao i Luka Modrić.

Prvi se u reklami pojavio Zlatan Ibrahimović koji čita novine, a nakon niza kadrova iz grada na scenu je stupio i Christian Pulišić. Nakon njega je manekensku ulogu preuzeo Adrien Rabiot koji je isprobavao odijelo, a Modrićeva uloga ticala se umjetnosti. Točnije, prikazan je kao umjetnik koji slika uz riječi:

- Umjetnost, klasa, povijest. Dobrodošli ste - rekao je Modrić u reklami.

Foto: Mattia Martegani/IPA Sport / ipa

Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta, a ove je sezone odigrao 23 utakmice i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. "Crveno-crni" se bore za naslov prvaka Italije i trenutačno su drugi s 46 bodova, tri manje od vodećeg Intera.