VIDEO Chelsea izvukao bod kod Newcastlea nakon lošeg starta!
Nogometaši Newcastle Uniteda na svom su St. James' Parku propustili dva gola prednosti iz prvog poluvremena i osvojili samo bod odigravši 2-2 protiv Chelseaja u prvoj utakmici 17. kola engelske Premier lige.
Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nijemac Nick Woltemade, koji je mrežu pogađao u 4. i 20. minuti. Reece James je u 49. minuti smanjio zaostatak gostiju iz Londona precizno izvedenim slobodnim udarcem, a konačnih 2-2 postavio je Joao Pedro u 66. minuti nakon solo akcije.
Chelsea je s 29 bodova ostao na četvrtom mjestu, iza Arsenala s 36 bodova, Manchester Cityja s 34 i Aston Ville s 33. Newcastle United je s 23 boda privremeno došao na 11. poziciju.
