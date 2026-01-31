VIDEO Chelsea pobijedio rivala iz Londona velikim preokretom! Arsenal lagano protiv Leedsa

Velikim preokretom u drugom poluvremenu nogometaši Chelseaja na svom su Stamford Bridgeu svladali West Ham sa 3-2 u susretu 24. kola engleskog prvenstva.

Bowen (7) i Summerville (36) doveli su goste u prednost od 2-0 nakon prvih 45 minuta, ali su Joao Pedro (57), Cucurella (70) i Fernandez (90+2) u nastavku kreirali preokret.

Foto: David Klein/REUTERS

Golove pogledajte OVDJE

Vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Arsenal povećao je svoju prednost pred najbližim pratiteljima Manchester Cityjem i Aston Villom na sedam bodova zahvaljujući uvjerljivoj 4-0 pobjedi na gostovanju kod Leeds Uniteda u susretu 24. kola.

Foto: Lee Smith/REUTERS

U prvom poluvremenu Arsenal je poveo 2-0 golom Zubimendija (27) i autogolom domaćeg vratara Darlowa (38-ag), a oba pogotka stigla su nakon ubačaja Maduekea, da bi u nastavku Gyokeres (69) i Gabriel Jesus (86) potvrdili pobjedu.

Golove pogledajte OVDJE

Ovom pobjedom Chelsea je skočio na četvrto mjesto sa 40 bodova, dva više uz utakmicu više od petog Manchester Uniteda, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja sa 20 bodova, pet manje od 17. Nottingham Foresta i šest od 16. Leeds Uniteda. Na vrhu je Arsenal sa 53 boda, sedam više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville koji su odigrali po susret manje.