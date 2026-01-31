Ovom pobjedom Chelsea je skočio na četvrto mjesto sa 40 bodova, dva više uz utakmicu više od petog Manchester Uniteda, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja sa 20 bodova, pet manje od 17. Nottingham Foresta
VIDEO Chelsea pobijedio rivala iz Londona velikim preokretom! Arsenal lagano protiv Leedsa
Velikim preokretom u drugom poluvremenu nogometaši Chelseaja na svom su Stamford Bridgeu svladali West Ham sa 3-2 u susretu 24. kola engleskog prvenstva.
Bowen (7) i Summerville (36) doveli su goste u prednost od 2-0 nakon prvih 45 minuta, ali su Joao Pedro (57), Cucurella (70) i Fernandez (90+2) u nastavku kreirali preokret.
Vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Arsenal povećao je svoju prednost pred najbližim pratiteljima Manchester Cityjem i Aston Villom na sedam bodova zahvaljujući uvjerljivoj 4-0 pobjedi na gostovanju kod Leeds Uniteda u susretu 24. kola.
U prvom poluvremenu Arsenal je poveo 2-0 golom Zubimendija (27) i autogolom domaćeg vratara Darlowa (38-ag), a oba pogotka stigla su nakon ubačaja Maduekea, da bi u nastavku Gyokeres (69) i Gabriel Jesus (86) potvrdili pobjedu.
Ovom pobjedom Chelsea je skočio na četvrto mjesto sa 40 bodova, dva više uz utakmicu više od petog Manchester Uniteda, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja sa 20 bodova, pet manje od 17. Nottingham Foresta i šest od 16. Leeds Uniteda. Na vrhu je Arsenal sa 53 boda, sedam više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville koji su odigrali po susret manje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+