VIDEO Chelsea stigao do treće uzastopne pobjede u Premier ligi! U utorak mu stiže Barca

Nogometaši Chelseaja skočili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Burnleyja u prvoj utakici 12. kola.

Pedro Neto zabio je za vodstvo u 37. minuti, a pobjedu je potvrdio Enzo Fernandez u 88.

Ovo je bila treća uzastopna pobjeda "plavaca" u Premier ligi nakon slavlja protiv Tottenhama (0-1) i Wolvesa (3-0). U utorak čekaju Barcelonu u Ligi prvaka.

Foto: Gary Oakley/PRESS ASSOCIATION

Drugi Chelsea sada ima 23 boda, tri manje od vodećeg Arsenala kojeg u nedjelju čeka londonski derbi protiv Tottenham Hotspura, a jedan više od trećeg Manchester Cityja koji će kasnije u subotu gostovati kod Newcastle Uniteda. Burnley je 17. sa 10 bodova.