Obavijesti

Sport

Komentari 0
'PAO' JE LEEDS U POLUFINALU

VIDEO Chelsea u finalu FA kupa!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Chelsea u finalu FA kupa!
Foto: Toby Melville/REUTERS

Chelsea će u finalu igrati protiv Manchester Cityja, kojem će to biti 15. finale u ovim natjecanju, dok će "plavci" loviti svoj deveti naslov u 17. finalu

Nogometaši Chelseja drugi su finalisti engleskog FA kupa nakon što su u polufinalnom ogledu na stadionu Wembley pred 82.500 gledatelja pobijedili Leeds United sa 1-0.

Gol odluke zabio je Enzo Fernandez u 23. minuti susreta. Dvije minute ranije okvir Leedsova gola je pogodio Joao Pedro. Gol pogledajte OVDJE

Londonski "Bluesi" će u finalu 16. svibnja igrati protiv Manchester Cityja koji je u subotu pobijedio Southampton sa 2-1.

FA Cup - Semi Final - Chelsea v Leeds United
Foto: Toby Melville/REUTERS

Southampton je poveo u 79. minuti golom Isaca Azaza. No, City je uspio okrenuti rezultat golovima Jeremyja Dokua (82) i Nice Gonzaleza (87).

Za "Građane" će to biti 15. finale, a do sada su slavili sedam puta, dok će "Bluesi" u svom 17. finalu loviti deveti naslov.

Rekorder je Arsenal sa 14 titula ispred Manchester Uniteda koji je pobijedio 13 puta.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026