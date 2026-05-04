VIDEO Strašni sudari glavama u Londonu! Debitanta Chelseaja morali iznijeti van na nosilima

Piše Petar Božičević,
Foto: Ian Walton/REUTERS

Chelsea je dočekao Nottingham Forest u 35. kolu Premier lige, a u prvih 11 "plavaca" našao se debitant Jesse Derry (18). Ipak, neće po dobrom pamtiti debi. 

Naime, mladog Engleza morali su iznijeti iz igre na nosilima nakon sudara glavama sa Zachom Abbottom, igračem Foresta. Derryju se pomoć ukazivala čak osam minuta, a onda su ga na nosilima iznijeli s terena uz gromoglasan pljesak na Stamford Bridgeu

Sudac Martin Taylor pokazao je na bijelu točku, ali Cole Palmer je propustio realizirati najstrožu kaznu. Sudar glavama pogledajte OVDJE

Novi sudar glavama dogodio se u 61. minuti, ovog puta su u naslovnim ulogama golman Chelseaja Robert Sanchez i igrač Foresta Morgan Gibbs-White. Obojica su morala napustiti travnjak sa zamotanim glavama, a iako su nosila opet stigla na teren, uspjeli su samostalno odšetati van. 

"Plavci" su već nakon prvih 45 minuta gubili 0-2, a zabili su Awoniyi u drugoj minuti te Jesus u 15. U 52. je Awoniyi zabio i za 0-3 i nastavak užasne forme londonske momčadi. Do kraja utakmice je rezultat smanjio Joao Pedro u 93. minuti za konačnih 1-3. 

