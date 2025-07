VIDEO Čilić i Đoković našalili se pred kamerama: 'Nećemo odati tajnu naše dugovječnosti...'

Marin Čilić i Novak Đoković izborili su osminu finala Wimbledona pobjedama protiv Jaumea Munara, odnosno Miomira Kecmanovića. Nakon meča je Čilić u razgovoru za Sport Klub dijelio dojmove s novinarom Nevenom Cvijanovićem, a onda se u kadru pojavio Đoković.

Srpski se tenisač spontano pridružio Čiliću i čestitao mu na pobjedi, a na komentar da "razbijaju mlade snage", Čilić se našalio:

- Zar mi nismo mladi? - rekao je na što je Đoković dodao da je sve stvar perspektive.

Đokovića su pitali i koja je tajna njihove dugovječnosti, ali rekao je sa smiješkom da neće odati tajnu.

Čiliću je ovo 27. put u karijeri da će igrati osminu finala Grand Slam turnira, a prvi nakon US Opena 2022. U Wimbledonu mu je sedmi put da je ušao u drugi tjedan turnira, a 2017. dogurao je do finala. S druge strane, srpski je tenisač stigao do jubilarne 100. pobjede u Wimbledonu.