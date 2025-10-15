VIDEO Čilić izveo potez koji se ne viđa često. Servisom ispod ruke majstorski prevario Ruuda

Marin Čilić odlično je ušao u osminu finala ATP 250 turnira u Stockholmu, gdje se u ovom trenutku bori protiv drugog nositelja i 12. tenisača svijeta, Caspera Ruuda. Hrvatski veteran otvorio je meč sigurno, zadržavši svoj servis bez izgubljenog poena. Posebno je iznenadio publiku potezom koji se rijetko viđa na ATP Touru. Pri vodstvu 40-0, nakon pogreške na prvom servisu, odlučio je izvesti underarm servis kojim je osvojio i posljednji poen u gemu za vodstvo 1-0. U nastavku je nastavio s agresivnom igrom te trenutačno vodi 4-1 u prvom setu.

Servis ispod ruke Čilića pogledajte OVDJE.

Čilić je u Stockholm stigao s puno samopouzdanja nakon uspješnog nastupa u prvom kolu, kada je svladao Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera sa 7-5, 6-3 u meču koji je trajao 93 minute. U tom susretu pokazao je vrlo dobru igru, osobito na servisu. Nije dopustio nijednu priliku za break, osvojio je 85 posto poena nakon pogođenog prvog servisa i 64 posto nakon drugog, te ubilježio 12 asova uz samo dvije dvostruke pogreške.

Ovo je četvrti turnir ove sezone na kojem je Čilić ostvario barem jednu pobjedu na ATP Touru ili Grand Slamu. U 2025. ima omjer 7-11 u tim natjecanjima, ne računajući nastupe na Challenger Touru, gdje je osvojio dva naslova i igrao još jedno finale.