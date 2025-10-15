Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZA OSVAJANJE GEMA

VIDEO Čilić izveo potez koji se ne viđa često. Servisom ispod ruke majstorski prevario Ruuda

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Čilić izveo potez koji se ne viđa često. Servisom ispod ruke majstorski prevario Ruuda
Foto: SportKlub/screenshot

ATP 250 turnir u Stockholmu je četvrti ove sezone na kojemu je Marin Čilić ostvario barem jednu pobjedu na ATP Touru ili Grand Slamu

Marin Čilić odlično je ušao u osminu finala ATP 250 turnira u Stockholmu, gdje se u ovom trenutku bori protiv drugog nositelja i 12. tenisača svijeta, Caspera Ruuda. Hrvatski veteran otvorio je meč sigurno, zadržavši svoj servis bez izgubljenog poena. Posebno je iznenadio publiku potezom koji se rijetko viđa na ATP Touru. Pri vodstvu 40-0, nakon pogreške na prvom servisu, odlučio je izvesti underarm servis kojim je osvojio i posljednji poen u gemu za vodstvo 1-0. U nastavku je nastavio s agresivnom igrom te trenutačno vodi 4-1 u prvom setu.

Servis ispod ruke Čilića pogledajte OVDJE.

Čilić je u Stockholm stigao s puno samopouzdanja nakon uspješnog nastupa u prvom kolu, kada je svladao Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera sa 7-5, 6-3 u meču koji je trajao 93 minute. U tom susretu pokazao je vrlo dobru igru, osobito na servisu. Nije dopustio nijednu priliku za break, osvojio je 85 posto poena nakon pogođenog prvog servisa i 64 posto nakon drugog, te ubilježio 12 asova uz samo dvije dvostruke pogreške.

GORANOV NASLJEDNIK Amerikanci 'ludi' za Emanuelom Ivaniševićem! Javila se legenda, evo što ga čeka 'preko bare'
Amerikanci 'ludi' za Emanuelom Ivaniševićem! Javila se legenda, evo što ga čeka 'preko bare'

Ovo je četvrti turnir ove sezone na kojem je Čilić ostvario barem jednu pobjedu na ATP Touru ili Grand Slamu. U 2025. ima omjer 7-11 u tim natjecanjima, ne računajući nastupe na Challenger Touru, gdje je osvojio dva naslova i igrao još jedno finale.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se uskoro mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda
POVRATAK U NAJAVI

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025