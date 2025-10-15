Amerikanci 'ludi' za Emanuelom Ivaniševićem! Javila se legenda, evo što ga čeka 'preko bare'

Emanuel Ivanišević, sin legendarnog hrvatskog tenisača Gorana (54), zakoračio je u svijet odraslih. Nedavno je proslavio 18. rođendan, a s ocem je posjetio nekoliko elitnih američkih sveučilišta. To znači kako bi Emanuel uskoro mogao napraviti veliku životnu, ali i tenisku prekretnicu.

Svoj profesionalni debi Emanuel je imao već sa 16 godina, kada je zaigrao M15 turnir u Bolu i izgubio od Corbana Crowthera u dva seta (6-3, 6-1). Ipak, nastavio se razvijati, a krajem rujna je igrao četvrtfinale J500 turnira u Osaki za juniore. Zapaženi uspjeh u seniorskoj konkurenciji imao je na ITF turniru u Zagrebu 2024. godine, kada je igrao četvrtfinale.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Američki sveučilišni sustav (NCAA) sve je popularnija ruta za mlade tenisače. Taj im program nudi lakšu tranziciju iz juniorskih kategorija u profesionalnu karijeru, pogotovo u posljednjim godinama, s obzirom na to kako najbolji studenti često igraju Grand slam kvalifikacije za US Open.

Primjerice, šesti tenisač svijeta, Ben Shelton (23), napustio je studij u kolovozu 2022. nakon što je izborio četvrtfinale US Opena. Sad ima tri ATP titule i među najboljim je na svijetu.

- Sada je na Mančiju da odabere dom daleko od doma za doglednu budućnost i za ono što će biti iskustvo koje mijenja život. Ovo će biti sve samo ne lak izbor - napisao je ponosni otac Ivanišević, a u komentarima je nastala prava 'borba' za talentiranim hrvatskim tenisačem.

Foto: Instagram

U komentarima se javio čak i legendarni američki tenisač i bivši osmi reket na svijetu, John Isner (40), koji je Emanuelu preporučio sveučilište u Georgiji, koje je i sam pohađao 2003. kao velika nada američkog tenisa. Mnogi fanovi istaknuli su sveučilište u Michiganu kao idealnu destinaciju za Emanuela, a spominje je i sveučilište u San Diegu.