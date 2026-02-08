VIDEO City bez dvojice Hrvata preokrenuo protiv Liverpoola i približio se vodećem Arsenalu

Nogometaši Manchester Cityja približili su se vodećem Arsenalu na šest bodova zaostatka 2-1 gostujućom pobjedom protiv aktualnog prvaka Liverpoola u zadnjoj utakmici 25. kola engleskog prvenstva.

Liverpool je bio bolji suparnik većim tijekom susreta te je poveo golom Szoboszlaija (74) iz slobodnog udarca sa 30-ak metara. Gostujući vratar Donnarumma tom je prilikom grubo pogriješio postavivši samo dva igrača u živi zid, a Mađar je to iskoristio za rezantni udarac koji je prošao upravo onim mjestom gdje je trebao stajati treći igrač Cityja.

Foto: Phil Noble

Do izjednačenja je City stigao preko svog kapetana Bernarda Silve (84), da bi kompletan preokret uslijedio u sudačkoj nadoknadi kada je Haaland (90+3-11m) iskoristio kazneni udarac nakon prekršaja Allisona na Nunesu. Sve golove s utakmice možete pogledati OVDJE.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja.

Drugi City sada ima 50 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, a tri više od treće Aston Ville, dok je Liverpool ostao šesti sa 39 bodova.