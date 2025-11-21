Obavijesti

BEZ SINNERA I MUSETTIJA

VIDEO Cobolli u nevjerojatnoj drami odveo Italiju u treće finale Davis Cup-a zaredom!

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Cobolli u nevjerojatnoj drami odveo Italiju u treće finale Davis Cup-a zaredom!
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Italija je tako treću godinu uzastopno stigla do finala iako ovoga tjedna u Bologni ne može računati na svoja dva najbolja igrača Jannika Sinnera i Lorenza Musettija

Branitelji naslova pobjednika Davis Cupa, igrači Italije, plasirali su se u finale ovogodišnjeg izdanja najcjenjenijeg svjetskog momčadskog teniskog natjecanja nakon što su u polufinalu u Bologni svladali Belgiju sa 2-0.

Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje 01:39
Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

Prvi je bod Italiji osigurao Matteo Berrettini koji je svladao Raphaela Collignona sa 6-3, 6-4, da bi drugi bod osvojio Flavio Cobolli koji je nakon više od tri sata i velike drame nadigrao Zizoua Bergsa sa 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15).

Davis Cup - Final 8 - Semi Final - Italy v Belgium
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Dvoboj Cobollija i Bergsa ponudio je nevjerojatnu završnicu u kojoj su oba igrača imala po sedam meč-lopti prije no što je Cobolli uspio odvesti Italiju u finale.

Prve dvije meč-lopte Cobolli je imao kod vodstva 5-4 u trećem setu, no Bergs se izvukao servisom, da bi u "tie-breaku" prve četiri meč-lopte imao Belgijanac, a zatim su se izmjenjivali u prilikama za pobjedu sve dok Cobolli nije kod 16-15 odličnim servisom ostavio Bergsa bez odgovora.

Dramatični tie-break pogledajte OVDJE

Italija je tako treću godinu uzastopno stigla do finala iako ovoga tjedna u Bologni ne može računati na svoja dva najbolja igrača Jannika Sinnera i Lorenza Musettija, 223. i 2024. je osvajala naslov.

U drugom polufinalu u subotu će igrati Španjolska i Njemačka.

