Podsjetimo, Baturina je ovog ljeta prešao u Como iz Dinama za 18 milijuna eura, ali još čeka na pravu priliku. Za reprezentaciju je u rujanskom ciklusu odigrao 84 minute u dvobojima protiv Farskih Otoka i Crne Gore
VIDEO Como objavio kompilaciju poteza Martina Baturine, fanovi su jasni: 'Dajte mu da igra!'
Iako je Martin Baturina (22) u prva dva kola Serie A odigrao svega devet minuta, u Comu itekako računaju na njega. Pokazali su to objavom na društvenim mrežama.
Naime, talijanski je prvoligaš putem svojih kanala podijelio videokompilaciju poteza Baturine na treningu, uz opis:
"Martin Baturina, hrvatski veznjak Coma 1907, vratio se iz reprezentacije i ostavio dojam na treninzima svojim izvrsnim vještinama i golovima, dok gradi formu za ponedjeljak i susret s Genoom".
Navijači talijanskog kluba obasuli su objavu komentarima u kojima pozivaju klub da daju priliku Hrvatu.
- "Dajte mu povjerenja"
- "Baturina mora igrati"
- "Zašto Martin nije starter?"
- "Nemojte pričati, dajte mu da igra", samo su neki od komentara.
