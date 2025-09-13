Obavijesti

ODUŠEVIO NA TRENINGU

VIDEO Como objavio kompilaciju poteza Martina Baturine, fanovi su jasni: 'Dajte mu da igra!'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Podsjetimo, Baturina je ovog ljeta prešao u Como iz Dinama za 18 milijuna eura, ali još čeka na pravu priliku. Za reprezentaciju je u rujanskom ciklusu odigrao 84 minute u dvobojima protiv Farskih Otoka i Crne Gore

Iako je Martin Baturina (22) u prva dva kola Serie A odigrao svega devet minuta, u Comu itekako računaju na njega. Pokazali su to objavom na društvenim mrežama. 

Naime, talijanski je prvoligaš putem svojih kanala podijelio videokompilaciju poteza Baturine na treningu, uz opis:

"Martin Baturina, hrvatski veznjak Coma 1907, vratio se iz reprezentacije i ostavio dojam na treninzima svojim izvrsnim vještinama i golovima, dok gradi formu za ponedjeljak i susret s Genoom". 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka 05:26
Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Navijači talijanskog kluba obasuli su objavu komentarima u kojima pozivaju klub da daju priliku Hrvatu. 

  • "Dajte mu povjerenja"
  • "Baturina mora igrati"
  • "Zašto Martin nije starter?"
  • "Nemojte pričati, dajte mu da igra", samo su neki od komentara. 
UEFA European Football Championship - UEFA Euro 2024 - Croatia vs Albania
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

Podsjetimo, Baturina je ovog ljeta prešao u Como iz Dinama za 18 milijuna eura, ali još čeka na pravu priliku. Za reprezentaciju je u rujanskom ciklusu odigrao 84 minute u dvobojima protiv Farskih Otoka i Crne Gore. 

