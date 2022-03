U glavnoj borbi večeri uzbudljivog UFC-a 272, Colby Covington slavio je jednoglasnom odlukom sudaca protiv bivšeg prijatelja Jorgea Masvidala.

Covington je od prve minute krenuo onako kako najbolje zna nemilosrdno pritiskujući Masvidala i pokušavajući ga srušiti u svakoj prilici, dok je Masvidal svoju priliku čekao iz kontre. Prve dvije runde otišle su blago na stranu Covingtona, a slična je priča bila i u trećoj, dok se u četvrtoj 'rasplamsalo'.

Kaos' je pritisnuo Masvidala na žicu i nekoliko ga puta uzdrmao, a kada je izgledao kao da će ga Covington završiti, Masvidal se čudesno oporavio i krošeom uzdrmao Covingtona, no ostao je bez snage i nije ga uspio završiti.

U posljednjoj je rundi bilo jasno da Masvidal može slaviti samo prekidom pa je Covington u ranoj fazi posljednje runde borbu odveo u parter i sigurno ju priveo kraju te se vratio na pobjedničke staze nakon poraza od Kamaru Usmana. Ipak, nakon pobjede Covington nije prozivao Nigerijca od kojeg je izgubio dvaput zaredom, već Dustina Poiriera.

Prebio sam smeće iz Miamija, sada je red na smeće iz Louisiane - zaključio je 'Kaos' u pobjedničkom govoru.

Ovdje pogledajte cijelu glavnu borbu večeri

U sunaslovnu borbu večeri, u posljednji je trenutak upao Brazilac Renato Moicano, koji je odmjerio snage sa sunarodnjakom Rafaelom dos Anjosom i jedva 'preživio'.

Iskusni Dos Anjos nemilosrdno ga je 'mljeo' u parteru, a u trećoj je rundi Moicano čudom 'preživio'. Legendarni Brazilac high-kickom i serijom udaraca uspio je srušiti Moicana, no zvono ga spasilo. Liječnici su ga pregledali i dopustili mu nastavak borbe, kao i uoči posljednje runde, no tada mu je sudac Marc Goddar zaprijetio da će prekinuti borbu ako ga Dos Anjos obori ili ugrozi na bilo koji način u sljedećih 30-ak sekundi. Srčani Moican je 'preživio' do kraja borbe, no bilo je jasno tko će biti pobjednik sudačkom odlukom.

Ovdje pogledajte kako je 'preživio' Moican batine sunarodnjaka

Od ostalih borbi na main cardu, vrijedi izdvojiti pobjedu Amerikanca Brycea Mitchella nakon tri runde dominacije u parteru protiv prekaljenog Edsona Barboze što je za odličnog hrvača bila 15. pobjeda u karijeri. Poraza zasad nema. Također, Kevin Holland prekinuo je niz od tri uzastopna poraza tehničkim nokautom Alexa Oliviere na samom početku druge runde, iako je ovaj izgledao bolje u prvoj rundi. Glavni su program večeri, pak, otvorili teškaši Sergej Spivak i bivša zvijezda američkog nogometa Dan Hardy, a moldavski majstor sambe slavio je tehničkim nokautom unutra dvije i pol minute borbe.

Nokaut Hollanda pogledajte ovdje

Rezultati main carda UFC-a 272:

Colby Covington vs Jorge Masvidal - velter - jednoglasna odluka

Rafael dos Anjos vs Renato Moicano - do 72,5 kg - jednoglasna odluka

Edson Barboza vs Bryce Mitchell - pero - jednoglasna odluka

Kevin Holland vs Alex Oliveira - velter - TKO 2. runda

Greg Hardy vs Sergej Spivak - teška - TKO 1. runda