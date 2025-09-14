Obavijesti

VIDEO Crawfordu boksački meč godine! Pogledajte kako je nadmudrio Alvareza za povijest

Foto: Joe Camporeale/REUTERS

Borba se održala na Allegiant stadionu u Las Vegasu, a Crawford je ovom pobjedom ušao u povijest. Naime, postao je prvi čovjek koji je u eri četiri pojasa ujedinio sve svjetske titule u trećoj različitoj težinskoj kategoriji

Terence "Bud" Crawford pobijedio je Meksikanca Saula "Canela" Alvareza jednoglasnom odlukom sudaca (116-112, 115-113, 115-113) i postao neprikosnoveni prvak super srednje kategorije! 

Borba se održala na Allegiant stadionu u Las Vegasu, a Crawford je ovom pobjedom ušao u povijest. Naime, postao je prvi čovjek koji je u eri četiri pojasa ujedinio sve svjetske titule u trećoj različitoj težinskoj kategoriji. 

Bila je to taktička borba dvaju boksača s puno bliske borbe, a Crawford je kontrolirao događanja u ringu. Allegiant stadion bio je rasprodan do posljednjeg mjesta, a ovo je bio najgledaniji boksački meč u posljednjih 50-ak godina. 

Zanimljivo, kladionice su priče meča prednost davale Alvarezu, ali Amerikanac je nanio Meksikancu i ispisao povijest. 

