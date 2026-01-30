Obavijesti

VIDEO Cristiano Ronaldo ne staje! Zabio je 961. gol karijere

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Marcelo Brozović nije nastupio za Al-Nassr koji je druga momčad prvenstva s 43 boda, tri manje od vodećeg Al-Hilala, a na istom broju bodova je trećeplasirani Al-Ahli

Al-Nassr je pobijedio Al-Kholood 3-0 u gostima u 19. kolu saudijskog prvenstva, a Cristiano Ronaldo je zabio prvi gol za goste. 

Igrala se 47. minuta kada je Joao Felix pokrenuo akciju svoje momčadi i nakon kombinacije sa suigračem izbio pred golmana pa asistirao Ronaldu za 0-1. Portugalcu je ovo 961. gol u karijeri i sve je bliže velikom jubileju od 1000 golova. 

Već šest minuta kasnije zabio je Simakan za 0-2, a domaćinu je posao dodatno otežao Bahbri crvenim kartonom u 72. minuti. Konačnih 0-3 postavio je Coman s bijele točke u 87. minuti. 

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Marcelo Brozović nije nastupio za Al-Nassr koji je druga momčad prvenstva s 43 boda, tri manje od vodećeg Al-Hilala, a na istom broju bodova je trećeplasirani Al-Ahli.

