PLANICA U DELIRIJU

VIDEO Čudesna Nika Prevc je srušila svjetski rekord u letu! Poslušajte ludilo komentatora

Piše HINA, Josip Tolić,
Foto: RTVSLO/Screenshot

Nika Prevc šokirala svijet! Postavila svjetski rekord u skijaškim letovima, poletjela 242,5 metara na Planici. Oduševljenje u Sloveniji ne prestaje

Nika Prevc, 21-godišnja slovenska skijašica skakačica, postavila je ovog petka na Planici novi svjetski rekord, u drugoj seriji treninga poletjela je sve do 242,5 metara.

Time je Prevc za čak šest i pol metara popravila svoj prethodno najbolji doseg, prošle godine u ožujku je u Vikersundu doletjela do 236 metara. Brat i sestra Prevc vlasnici su svjetskih rekorda u letovima, a sada su oba ostvarena na njihovoj Planici. Brat Domen je prošle godine doletio na trenutačno rekordnih 254,5 metra u muškoj konkurenciji.

Slovenski komentatori nisu skrivali šok i oduševljenje Nikinim letom.

- Nikada nisam više uživala tijekom karijere nego u ovom trenutku - rekla je 21-godišnja Nika Prevc odmah nakon postavljenog novog rekorda.

- Ne znam što bih dodala. Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Osjećaj je nevjerojatan - razdragano je govorila Prevc uz oduševljenje okupljenih slovenskih navijača.

