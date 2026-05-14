VIDEO Curry, tvoj red! Košarkaš Splita zabio 105 uzastopnih trica

Samo nekoliko dana nakon što je skinuo povez s oka zbog ozljede rožnice, hrvatski košarkaš Vito Kučić (24) ostvario je nevjerojatan uspjeh na treningu Splita. Naime, talentirani šuter izjednačio se s rekordom legendarnog Stephena Curryja za najviše postignutih trica bez promašaja na treningu.

Još 2020. godine, Curry, kojeg se naširoko smatra najboljim šuterom svih vremena, zabio je 105 uzastopnih trica na treningu Golden State Warriorsa. To je za njega bilo poput šale, ali riječ je o zaista nevjerojatnom uspjehu, čak i za vrhunske košarkaše, koji provode sate u dvorani usavršavajući svoj šut...

Ali tijekom zagrijavanja za utakmicu Split - Zabok, 24-godišnji Kučić ušao je u povijest. Uz asistencije pomoćnog trenera Andrije Stipanovića, koji mu je vjerno dodavao loptu, košarkaš Splita zabio je 105 uzastopnih trica. Sve je zabilježio KK Split, koji je objavio snimku na društvene mreže. Ništa, Steph, tvoj je red...

Inače, Kučić neće još dugo nositi dres "žutih". Karijeru će nastaviti na američkom sveučilištu Fordham, a izgleda kako je ozljeda rožnice, koju je zadobio u jednom duelu protiv Zadra, definitivno iza njega.