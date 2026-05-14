Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJAN USPJEH

VIDEO Curry, tvoj red! Košarkaš Splita zabio 105 uzastopnih trica

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Curry, tvoj red! Košarkaš Splita zabio 105 uzastopnih trica
Susret Splita i Dubaija u 13. kolu ABA lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uz asistencije pomoćnog trenera Andrije Stipanovića, koji mu je vjerno dodavao loptu, košarkaš Splita zabio je 105 uzastopnih trica, i to samo par dana nakon što se oporavio od ozljede rožnice...

Admiral

Samo nekoliko dana nakon što je skinuo povez s oka zbog ozljede rožnice, hrvatski košarkaš Vito Kučić (24) ostvario je nevjerojatan uspjeh na treningu Splita. Naime, talentirani šuter izjednačio se s rekordom legendarnog Stephena Curryja za najviše postignutih trica bez promašaja na treningu.

Još 2020. godine, Curry, kojeg se naširoko smatra najboljim šuterom svih vremena, zabio je 105 uzastopnih trica na treningu Golden State Warriorsa. To je za njega bilo poput šale, ali riječ je o zaista nevjerojatnom uspjehu, čak i za vrhunske košarkaše, koji provode sate u dvorani usavršavajući svoj šut...

Ali tijekom zagrijavanja za utakmicu Split - Zabok, 24-godišnji Kučić ušao je u povijest. Uz asistencije pomoćnog trenera Andrije Stipanovića, koji mu je vjerno dodavao loptu, košarkaš Splita zabio je 105 uzastopnih trica. Sve je zabilježio KK Split, koji je objavio snimku na društvene mreže. Ništa, Steph, tvoj je red...

Inače, Kučić neće još dugo nositi dres "žutih". Karijeru će nastaviti na američkom sveučilištu Fordham, a izgleda kako je ozljeda rožnice, koju je zadobio u jednom duelu protiv Zadra, definitivno iza njega.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026