VIDEO Dabro šokirao Hajduk prvim golom nakon godinu i pol

Slaven je šokirao Hajduk u uvodnim minutama i poveo. Nakon što je Livaja pripremio sjajnu priliku za Melnjaka već u prvoj minuti, domaćin je zagospodario posjedom i u trećoj minuti izborio korner iz kojeg je poveo.

Nakon ubačaja iz kuta s desne strane, lopta se s druge stative vratila u sredinu, a u gužvi se najbolje snašao Marko Dabro, koji je pogodio okružen braničima “bijelih” i golmanom Silićem. Gol pogledajte OVDJE.

Za Dabra je to prvi pogodak nakon više od godinu i pol dana – posljednji je postigao 29. studenoga 2024., u pobjedi Varaždina 2-1 protiv Šibenika, dok je bio igrač Varaždina.

Sve do kraja poluvremena Slaven je vodio igru i bio bolji suparnik. Ipak, izjednačujući gol u 38. minuti postigao je Rebić poslije ubačaja Pajazitija s lijeve strane. Gol pogledajte OVDJE.

Tekstualni prijenos utakmice pratite OVDJE.