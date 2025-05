VIDEO Dalić s oproštaja Luke Modrića: 'I ja sam pustio suzu'

Luka Modrić (39) se nakon 13 godina u Realu oprostio od Madrida i domaćih navijača na susretu posljednjeg kola La Lige protiv Real Sociedada (2-0). Na Santiago Bernabeuu u emotivnom oproštaju ispratilo ga je 80 tisuća navijača među kojima su bili Modrićevi brojni prijatelji i bivši suigrači, njegova obitelj, kao i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:54 Zlatko Dalić dao izjavu za medije nakon utakmice Real Madrida | Video: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Dalića su za fotografiju upitali brojni navijači od kojih je velik broj bio i iz Hrvatske, a izbornik se strpljivo slikao sa svima.

- Čast i privilegija je prisustvovati ovakvom događaju. Jedan Hrvat ima najviše trofeja u Realu. Veličanstveno, nevjerojatno. Težak dan, stresan i pun emocija, ali kad doživiš ovo, ovakvu ljubav to je fenomenalno. Nije lako Luki, ali prošao je puno, puno bitaka, proći će i ovu. Ja sam siguran da će Luka i dalje igrati za hrvatsku reprezentaciju - rekao je Dalić i dodao:

Madrid: Zlatko Dalić se susreo s obožavateljima nakon utakmice Real Madrid - Real Sociedad | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Madrid: Zlatko Dalić se susreo s obožavateljima nakon utakmice Real Madrid - Real Sociedad | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- I ja sam malo pustio suzu. Bili smo u loži gdje je bilo puno Hrvata. Šime Vrsaljko i Mateo Kovačić su bili. S hrvatske strane bilo je prelijepo. Dobro je to Luka izdržao sve skupa.

Održana je ceremonija gdje je Modrić donio sve svoje trofeje. Jeste li stigli razgovarati?

- Malo jesmo, ali dok su oni sve te trofeje iznijeli... Treba vremena! Ima ih 28. Prvo je bio Ancelotti, ali on ih ima manje. Pa su donijeli Lukine, i Kova je čekao na svoja tri. Prelijep je dan za biti Hrvat ovdje u Madridu. Ovo je nešto fenomenalno za sve nas Hrvate, za hrvatski narod i hrvatsku reprezentaciju. I jedno veliko priznanje Luki Modriću što je sve napravio u svojoj karijeri, što je sve odradio, koliko su ga ljudi zavoljeli i kakav trag je ostavio u Real Madridu.

Madrid: Zlatko Dalić se susreo s obožavateljima nakon utakmice Real Madrid - Real Sociedad | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Madrid: Zlatko Dalić se susreo s obožavateljima nakon utakmice Real Madrid - Real Sociedad | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Istaknuo je da bi volio da Luka nastavi s karijerom.

- Nadam se da će Luka nastaviti dalje s karijerom. Vjerujem da mu je cilj Svjetsko prvenstvo u SAD-u što je i svima nama cilj. Vjerujem da će biti u reprezentaciji i to ne zbog svoje prošlosti nego će on sigurno još biti na visokom nivou gdje god da ode igrati. Znam da hoće biti u formi i igrati na SP-u. Ne traži nikakve privilegije, niti ih želi, niti će ih dobiti. On je takav i zavrijedit će ih svojim igrama. Gdje god da ode, ne znam što će odlučiti. Nadam se da ćemo svi zajedno izboriti SP kao krunu svega što radimo - rekao je i dodao:

- To je odluka Reala i svih njih tamo. Ja se Luke nikada ne bih odrekao, da ima ne znam koliko godina, a pogotovo kad je u ovakvoj formi i u ovakvom stanju. Međutim, to je njihova politika. Sjetite se kako su ovdje odlazili Casillas, Raul, Ramos… Na puno ružniji način nego Luka, ali eto, to je njihova politika. Ja se Luke nikad ne bih odrekao. On je vrhunski igrač i vrhunski karakter koji puno, puno pomaže mladim igračima.