UOČI JUBILEJA

VIDEO Dalić ugostio Uefu u Varaždinu i svom restoranu: Snimali prilog za 100. utakmicu

Piše Davor Kovačević,
VIDEO Dalić ugostio Uefu u Varaždinu i svom restoranu: Snimali prilog za 100. utakmicu
Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najvažniji dres je onaj koji sam dobio na dar od Marija Mandžukića, a nosio ga je u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine protiv Engleske u Moskvi, rekao je Dalić u kamere Uefe

Uefa je snimila prilog o izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću, uoči njegove 100. utakmice na klupi "vatrenih", koju će voditi u Pragu protiv Češke 9. listopada u možda i ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godini.

Kamere Uefe stigle su u Varaždin, ali i u Dalićev restoran The Family, koji, između ostalog, krase i mnogi dresovi.

- Posebno su mi važni dres s prve utakmice u povijesti hrvatske reprezentacije, protiv SAD-a 1990. godine, odnosno dres koji je nosio Milan Badelj na mojoj prvoj utakmici u ulozi izbornika "vatrenih" protiv Ukrajine. Za mene je to jako važno i vezano, povijest: počeci hrvatske reprezentacije i moji počeci u hrvatskoj reprezentaciji. Pa ipak, najvažniji dres je onaj koji sam dobio na dar od Marija Mandžukića, a nosio ga je u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine protiv Engleske u Moskvi. U tom dresu Mario je protiv Engleske u 109. minuti zabio najvažniji gol u povijesti reprezentacije, gol koji nas je odveo u finale Svjetskog prvenstva - rekao je Dalić Uefi, između ostalog, prenosi HNS.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prvi kadrovi vezani su za priču o starom Golfu "jedinici", koji je, obojen u crveno-bijele kvadratiće te ukrašen potpisima hrvatskih reprezentativaca, pratio reprezentaciju, a potom završio u Dalićevu vlasništvu. Nakon razornog potresa 2020. godine Splićanin Zoran Anić u humanitarnoj akciji “Vratimo palčiće u Petrovu” stavio je na aukciju automobil, a Dalić ponudio najviše i postao vlasnik.

- Trebalo je pomoći, a Golf je bio na aukciji. Uključio sam se, ponudio najviše i to je to. Golf je moj.

Uoči 100. utakmice Dalić je istaknuo:

- Ljubav i emocija koje me vežu za ovu reprezentaciju nemaju nikakvu cijenu.

Prilog možete pogledati OVDJE.

