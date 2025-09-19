Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI TRENER RIJEKE

VIDEO Đalović ostao 'savršen' u Sloveniji! Maribor preokrenuo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Đalović ostao 'savršen' u Sloveniji! Maribor preokrenuo
Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Đalovićev Maribor nastavlja s pobjedama! Nakon preokreta svladali Aluminij 3:2, pokazavši borbenost i agresivnost koje je trener obećao. Hoće li ih lideri Celja zaustaviti

Donedavni trener Rijeke, Radomir Đalović, nastavlja sa savršenim startom na klupi slovenskog velikana. Njegov Maribor  je u uzbudljivoj utakmici devetog kola svladao Aluminij u gostima s 3:2, upisavši tako drugu pobjedu u isto toliko susreta pod vodstvom crnogorskog stručnjaka.

Utakmica u Kidričevu nije počela dobro za "Vijolice". Već u 7. minuti domaćin je poveo nakon što je Emir Saitoski bio siguran izvođač jedanaesterca dosuđenog zbog igranja rukom. Ipak, Maribor se nije predao. Izjednačenje je stiglo u 26. minuti sjajnim slobodnim udarcem Gregora Sikošeka s tridesetak metara, čiji je prizemni udarac prevario domaćeg golmana.

Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Potpuni preokret donio je napadač Benjamin Tetteh deset minuta kasnije, precizno završivši akciju za vodstvo od 2:1 na poluvremenu.

Tetteh povisio, pa uslijedila drama

Početkom drugog dijela, Tetteh svojim drugim golom povećava vodstvo na 3-1 i činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Međutim, Aluminij se vraća u igru u 62. minuti golom Adriana Bloudeka, što je unijelo neizvjesnost u završnicu. Đalovićeva momčad morala se povući i braniti prednost do samog kraja, no uspjeli su sačuvati sva tri boda. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Đalović je preuzeo klub u teškoj situaciji, kao treći trener ove sezone i s velikim zaostatkom za vodećim Celjem. Prilikom dolaska obećao je "vratiti Mariboru borbenost i agresivnost". S dvije uzastopne pobjede, čini se da njegova vizija već donosi plodove, ispunjavajući očekivanja vlasnika Acuna Ilicalija, koji je istaknuo Đalovićev "pobjednički mentalitet".

Ovom pobjedom Maribor je stigao do 17 bodova i smanjio zaostatak za vrhom slovenske Prve Lige. Pravi test za Đalovićevu momčad slijedi već u idućem kolu, kada gostuju kod lidera prvenstva, ekipe Celja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Nova Gvardiolova majstorska partija bacila u trans Engleze: 'Ma, on je besprijekoran...'
SKORO I ZABIO GOL

Nova Gvardiolova majstorska partija bacila u trans Engleze: 'Ma, on je besprijekoran...'

Najvišu ocjenu Gvardiolu je dodijelio Daily Express, koji mu je dao osmicu. U njihovom osvrtu opisan je kao "uvijek prisutna, kolosalna figura u obrambenoj liniji Manchester Cityja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025