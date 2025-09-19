VIDEO Đalović ostao 'savršen' u Sloveniji! Maribor preokrenuo

Donedavni trener Rijeke, Radomir Đalović, nastavlja sa savršenim startom na klupi slovenskog velikana. Njegov Maribor je u uzbudljivoj utakmici devetog kola svladao Aluminij u gostima s 3:2, upisavši tako drugu pobjedu u isto toliko susreta pod vodstvom crnogorskog stručnjaka.

Utakmica u Kidričevu nije počela dobro za "Vijolice". Već u 7. minuti domaćin je poveo nakon što je Emir Saitoski bio siguran izvođač jedanaesterca dosuđenog zbog igranja rukom. Ipak, Maribor se nije predao. Izjednačenje je stiglo u 26. minuti sjajnim slobodnim udarcem Gregora Sikošeka s tridesetak metara, čiji je prizemni udarac prevario domaćeg golmana.

Potpuni preokret donio je napadač Benjamin Tetteh deset minuta kasnije, precizno završivši akciju za vodstvo od 2:1 na poluvremenu.

Tetteh povisio, pa uslijedila drama

Početkom drugog dijela, Tetteh svojim drugim golom povećava vodstvo na 3-1 i činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Međutim, Aluminij se vraća u igru u 62. minuti golom Adriana Bloudeka, što je unijelo neizvjesnost u završnicu. Đalovićeva momčad morala se povući i braniti prednost do samog kraja, no uspjeli su sačuvati sva tri boda. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Đalović je preuzeo klub u teškoj situaciji, kao treći trener ove sezone i s velikim zaostatkom za vodećim Celjem. Prilikom dolaska obećao je "vratiti Mariboru borbenost i agresivnost". S dvije uzastopne pobjede, čini se da njegova vizija već donosi plodove, ispunjavajući očekivanja vlasnika Acuna Ilicalija, koji je istaknuo Đalovićev "pobjednički mentalitet".

Ovom pobjedom Maribor je stigao do 17 bodova i smanjio zaostatak za vrhom slovenske Prve Lige. Pravi test za Đalovićevu momčad slijedi već u idućem kolu, kada gostuju kod lidera prvenstva, ekipe Celja.