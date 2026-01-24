RIJEKA - SLAVEN BELUPO 2-2 Spasio se hrvatski prvak s igračem manje, a Tiago Dantas istinski je junak. Ovaj će se gol dugo vrtjeti po TV špicama
VIDEO Dantas u maniri Modrića! Pogledajte bravuru Portugalca
Rijeka je isčupala bod protiv Slaven Belupa u 19. kolu HNL-a na Rujevici. Hrvatski prvak bio je u teškoj situaciji i igrao s igračem manje cijelo drugo poluvrijeme, ali majstorija Tiaga Dantasa donijela je bod domaćinu.
Slaven je poveo u drugoj minuti golom Nestorovskog, a u prvoj minuti nadoknade je Majstorović dobio direktan crveni karton. Uspjela je Rijeka izjednačiti golom Ndocktya u 66. minuti, ali Jagušić je goste vratio u vodstvo u 82. A onda - bomba! Tiago Dantas pogodio je vanjskim dijelom kopačke s ruba kaznenog prostora iskosa i podsjetio na najbolje poteze Luke Modrića i Ricarda Quaresme kojima je vanjska zaštitni dio.
Rijeka je ostala treća s 28 bodova, dok je Slaven četvrti s bodom manje.
