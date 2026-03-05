Obavijesti

KATASTROFA

VIDEO Debakl Tudora u prvom dijelu! Palace gazi Tottenham, hrvatski trener pred otkazom?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ian Walton

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE 1-3 Igor Tudor u problemima nakon crvenog kartona i velikog zaostatka. Palace vodi 3-1, Spursi na rubu poraza. Navijači su počeli odlaziti sa stadiona

Kakav kaos na utakmici Tottenhama i Crystal Palacea. Nakon prvih 45. minuta rezultat je 3-1 za Palace, a u samo nekoliko minuta navijači Spursa bili su tužni pa u deliriju pa opet u potpunom Šoku. Igor Tudor je u velikim problemima jer njegova momčad ima igrača manje, a već je u zaostatku i teško će se izvući iz ovoga.

Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
Foto: Ian Walton

U 32. minuti je Sarr zabio gol za Palace, ali je nakon duge VAR provjere označeno zaleđe. Sarr je pucao, lopta se od braniča Spursa odbila u zrak i lobala golmana Vicaria. Ipak, zaleđe je spasilo Tudorovu momčad i to nevjerojatno zaleđe. Snimka je pokazala da je Sarrovo lice bilo u zaleđu. Nevjerojatna scena. 

Zaleđe i gol Tottenhama pogledajte OVDJE.

Tottenham je u 34. minuti odmah zabio. Gray je prošao uz samo liniju terena, sjajno i oštro ubacio, a nogu je postavio Solanke. Lopta je u mreži i na tren su odahnuli navijači Spursa. Nakon toga, potpuni šok. Micky van de Ven srušio je Sarra u kaznenom prostoru, dobio izravni crveni karton i suđen je penal za Palace. Sarr ga je mirno izveo i zabio za 1-1.

Muci tu nije bilo kraja i opasno je počeo "visjeti" posao Igoru Tudoru. U prvoj minuti nadoknade Palace je oteo loptu u opasnoj zoni, Wharton je uposlio Larsena koji je neumoljiv pred golom i to je 2-1 za Palace. Sarr je pred kraj prvog dijela zabio i za 3-1. Jako težak period za Igora Tudora.

Golove Palacea pogledajte OVDJE.

