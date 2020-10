VIDEO: Dejane, gdje je maska? Lovren se jedini malo zaboravio

Kad je momčad došla do stadiona na utakmicu sa Švedskom, redom su iz busa izlazili Olić, Dalić, Ladić, Vlašić, Bradarić, Čolak, Pašalić, Kovačić, Kramarić... Svi su nosili maske. A Lovren ležerno sa slušalicama i bez maske...

<p>Uefin protokol kaže: igrači moraju nositi zaštitne maske cijelo vrijeme dok su na javnim mjestima. Ondje gdje su sami, poput hotela, svlačionica, blagovaonice... ne moraju, kao ni na klupi, ali samo dok drže dva metra razmaka. Ako su bliže jedan drugome, moraju.</p><p>Što se prijevoza tiče, u čarter letovima avioni moraju biti dezinficirani prije ulaska igrača, a u momčadskom autobusu vozač mora imati negativan test na COVID-19, nositi masku i biti dva metra od putnika. Odnosno, predlaže se da igrači koriste srednja vrata za ulaz i izlaz. Alternativa tome je da vozač bude odijeljen pleksiglasom.</p><p>Eh sad, zašto to spominjemo? Jer uoči utakmice protiv Švedske i pobjede 2-1 jedan se "vatreni" malo zaboravio. I to baš naš istaknuti anti vakser <strong>Dejan Lovren</strong> (31).</p><p>Kad je momčad došla do stadiona, redom su iz busa izlazili <strong>Ivica Olić</strong> (dok je bio u busu, maska mu je bila na bradi, pa ju je navukao prilikom izlaska), Zlatko Dalić, Dražen Ladić, Nikola Vlašić, Marijan Mrmić, Domagoj Bradarić, Antonio Čolak, Mario Pašalić, Mateo Kovačić, Dario Melnjak, liječnici, Andrej Kramarić... Svi su nosili maske. A Lovren je ležerno izišao sa slušalicama u ušima i bez maske.</p><p>Nakon nekoliko koraka shvatio je da se zaboravio, pa prokopao po džepovima i navukao masku.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Ostala-natjecanja/a128858-VIDEO-Lovren-je-malo-zaboravio-na-mjere-koje-vrijede.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Bio je daleko od ostalih ljudi, izuzev suigrača, ali važno je pridržavati se protokola i ne sumnjamo da mu to Dalić i liječnik dr. Bahtijarević stalno napominju.</p><p>- Najvažnije je u svemu da se svatko od nas ponaša odgovorno. Samo tako možemo zaštititi sebe i druge - ponavlja dr. <strong>Zoran Bahtijarević</strong>.</p><p> </p><p>Bez obzira na nečiji stav, mjera koje su stručni ljudi propisali treba se pridržavati kako bi se suzbila pandemija.</p><p>Podsjetimo, Lovren je proljetos javno iznio stav da je protiv cijepljenja, kao i <strong>Novak Đoković</strong> i Tony Cetinski:</p><p>- Mene neće u životu nitko natjerati na nešto što neću. Svaki čovjek ima slobodu govora, a ne da ga izmanipuliraju. Mi smo spremni izgubiti sve što imamo, ali ne i pravo na mišljenje. Ovo je moje tijelo i moj hram. To je moj izbor. To želim svojoj djeci i svim dobrim ljudima. A da se samo gleda jedna strana, to mi nikad neće biti jasno, svaka priča ima dvije strane. Ljudi nemaju dovoljno prilike da se informiraju. Ja sam uzeo sve informacije i složio sebi priču u glavi. Mislim da na kraju, daj Bože, neće biti ništa od tog obaveznog cijepljenja jer mislim da bi bilo sve i svašta na ulicama - rekao je.</p><p>Nadamo se da je epizoda uoči susreta sa Švedskom bila samo minuta zaboravnosti, a ne demonstracija protiv uputa stručnjaka i svjesno ugrožavanje sigurnosti...</p><p><em>Naslovna fotografija: ilustracija</em></p>