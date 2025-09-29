Obavijesti

KAOS U BEOGRADU

VIDEO Delije topovskim udarom na protivnika. Pao je na travu...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Kaos na tribinama! Zvezda pobijedila Radnički 2-1, ali utakmicu obilježili neredi i prekidi zbog topovskih udara. Golman Stojković pogođen šok bombom, drama trajala preko dva sata

Nogometaši Crvene zvezde u nedjelju navečer pobijedili su Radnički iz Kragujevca u 10. kolu Superlige Srbije. Međutim utakmicu su zasjenili neredi na tribinama zbog čega je utakmica dva puta bila prekinuta. Razlog prekida utakmice bili su topovski udari, a utakmica je trajala dva sata i 15 minuta. 

U 21. minuti susreta Radnički je poveo golom Estera Solkera, ali Zvezda je izjednačila rezultat u zadnjoj minuti regularnog dijela utakmice golom Stefana Lekovića. U 56. minuti susreta Zvezdi je dodijeljen penal nakon što je Miličić igrao rukom, ali Milson koji je izvodio udarac nije zabio pa je rezultat ostao 1-1. Slijedila je sudačka nadoknada od šest minuta koja se na kraju igrala čak 17 minuta. Konačnih 2-1 i pobjedu Crvene zvezde osigurao je Mirko Ivanić u 96. minuti susreta. 

Golman Radničkog Vladimir Stojković (42) našao se u neugodnoj situaciji na početku drugog poluvremena. Zvezdini huligani tada su ispalili dva topovska udara prema Stojkovićevom golu. Sudac je prekinuo utakmicu čak dva puta, a igrači su otišli u svlačionicu. Jedan topovski udar pao je u neposrednoj blizini Stojkovića koji je od šoka pao na travu dok se držao za glavu i uho. Inače, Stojković je tijekom karijere igrao za Crvenu zvezdu, a navijačima se zamjerio nakon što je prešao u Partizan u sezoni 2010/11.

