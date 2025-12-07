VIDEO Derbi nabijen tenzijama i dramom, užasna magla i teški potop Osijeka. Evo sažetka kola

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Kakvo kolo smo gledali ovaj tjedan! Derbi pun naboja, kartona i drame koji je mogao završiti pobjedom bilo koje momčadi. Projektil Radeljića iz slobodnjaka i bomba Jagušića kao golovi koji su obilježili kolo. U nedjelju je Varaždin u magli napravio preokret, a Istra je ponizila Osijek na Opus Areni
Slaven Belupo je na otvaranju 16. kola pobijedio Goricu 2-1 u Koprivnici.
Slaven Belupo je na otvaranju 16. kola pobijedio Goricu 2-1 u Koprivnici.
Briljirao je Jagušić koji je sjajno zabio za 1-0. Izjednačio je Kavelj, a Ćubelić je donio sva tri boda Slavenu.
Dinamo i Hajduk odigrali su sadržajan i vatren derbi na Maksimiru. Završilo je 1-1.
U centru pažnje bio je i sudac Patrik Kolarić koji je podijelio 14 kartona, dao 18 minut nadoknade te ga je VAR zvao nekoliko puta.
Šego je doveo Hajduk u vodstvo u 68. minuti.
Hoxha je izjednačio u 12. minuti nakonade i pokrenuo erupciju oduševljenja na Maksimiru.
Rijeka je pobijedila Vukovar 3-1 i odigrala jako dobru utakmicu.
Prvi gol je velemajstorija Radeljića koji je pogodio rašlje iz slobodnog udarca s 30 metara.
Drugi je zabio Oreč u 30., a Vukovar se vratio preko Gonzaleza u 66.
Točku na i stavio je Fruk iz penala u 80. minuti.
Varaždin je po ogromnoj magli izveo sjajan preokret i pobijedio Lokomotivu 4-2.
Lokomotiva je u prvom dijelu povela 2-0 preko Stojakovića i Pajača.
Nastavak je donio četiri gola Varaždinaca i maglu zbog koje je bilo teško igrati.
Za Varaždin su zabijali Barać, Tavares, Mamut i Mamić.
Istra je razbila Osijek u zadnjoj utakmici 16. kola na Opus Areni. Bilo je 5-1 za Istru.
Briljirao je Smail Prevljak koji je zabio hat-trick u prvom dijelu, a u drugom i dva puta asistirao.
Frederiksen i Lawal zabijali su još za Istru, a za Osijek je zabio Babec.
Blamaža Sopićeve momčadi koju su navijači ispratili zvižducima, a Kohorta je u sred utakmice otišla kući.
