ČUDESNO 16. KOLO

VIDEO Derbi nabijen tenzijama i dramom, užasna magla i teški potop Osijeka. Evo sažetka kola

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Kakvo kolo smo gledali ovaj tjedan! Derbi pun naboja, kartona i drame koji je mogao završiti pobjedom bilo koje momčadi. Projektil Radeljića iz slobodnjaka i bomba Jagušića kao golovi koji su obilježili kolo. U nedjelju je Varaždin u magli napravio preokret, a Istra je ponizila Osijek na Opus Areni
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo je na otvaranju 16. kola pobijedio Goricu 2-1 u Koprivnici. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
