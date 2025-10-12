Obavijesti

NA VELIKOM JUBILEJU

VIDEO Deschamps, Tuchel i drugi izbornici čestitali Zlatku Daliću: 'Smatram te prijateljem'

Piše Issa Kralj,
VIDEO Deschamps, Tuchel i drugi izbornici čestitali Zlatku Daliću: 'Smatram te prijateljem'
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Nevjerojatna brojka jer znam koliko težak posao imaš vodeći jednu malu naciju, ali ono što radiš kao trener je zaista sjajno. Imali smo međusobnu utakmicu u polufinalu Lige nacija kada ste pobijedili nakon produžetaka, poručio je Koeman

Zlatko Dalić (58) je protiv Češke u Pragu po 100. put vodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju. U 100 utakmica, odnosno osam godina na klupi 'vatrenih', Dalić je ostvario najveće uspjehe u povijesti reprezentacije. Osvojio je jedno svjetsko srebro iz Rusije 2018. i broncu na SP-u u Kataru te srebro u Ligi nacija prije dvije godine. 

Na društvenim mrežama je Hrvatski nogometni savez objavio video u kojemu brojni strani izbornici čestitaju Daliću. U videu se pojavljuje bivši izbornik Engleske Gareth Southgate (55) koji je vodio Englesku na Svjetskom prvenstvu 2018. kada se Hrvatska nakon pobjede 2-1 plasirala u finale prvenstva. Čestitkama se pridružio Didier Deschamps (56) koji je te godine vodio Francusku do naslova svjetskih prvaka. 

- Uvijek mi je zadovoljstvo susreti te, smatram te prijateljem, nevezano za utakmice Hrvatske i Francuske - rekao je Deschamps. 

- Nevjerojatna brojka jer znam koliko težak posao imaš vodeći jednu malu naciju, ali ono što radiš kao trener je zaista sjajno. Imali smo međusobnu utakmicu u polufinalu Lige nacija kada ste pobijedili nakon produžetaka. Napravio si veliki, sjajan posao, čestitke na tvom utjecaju na hrvatski nogomet - rekao je Ronald Koeman (62), izbornik Nizozemske. 

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U videu se još pojavljuju Steve Clarke, Matijaž Kek, Luis de la Fuente, Vladimir Perković, Roberto Martinez i  Vicenzo Montella. 

