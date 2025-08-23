Obavijesti

VIDEO Didier Drogba oduševio rezanjem pršuta u konobi blizu Dubrovnika! Pogledajte ovo

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/Instagram

Drogba je u igračkoj karijeri najveći trag ostavio u Chelseaju gdje je igrao od 2004. do 2012. pa od 2014. do 2015. Za "plavce" je odigrao 381 utakmicu i zabio 164 gola, uz 82 asistencije

Didier Drogba (47) možda jest osvajao Lige prvaka i zabijao u finalima, ali sada se okušao i u nečem još težem - rezanju pršuta. Šalu na stranu, bivši napadač Chelseaja posjetio je konobu Gastro mare u Kobašu i okušao se u novoj vještini. 

Bjelokoščanin je s osmijehom i zanimanjem prihvatio učenje nove vještine i brzo je savladao, a poznati chef dobacio mu je:

"Ovo je kao sviranje violine". 

Doha: Dolazak na izvlačenje skupina za Svjetsko prvenstvo
Doha: Dolazak na izvlačenje skupina za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Drogba je u igračkoj karijeri najveći trag ostavio u Chelseaju gdje je igrao od 2004. do 2012. pa od 2014. do 2015. Za "plavce" je odigrao 381 utakmicu i zabio 164 gola, uz 82 asistencije. Osvojio je Ligu prvaka i četiri puta Premier ligu, između ostalog. 

