VIDEO Didier Drogba oduševio rezanjem pršuta u konobi blizu Dubrovnika! Pogledajte ovo

Didier Drogba (47) možda jest osvajao Lige prvaka i zabijao u finalima, ali sada se okušao i u nečem još težem - rezanju pršuta. Šalu na stranu, bivši napadač Chelseaja posjetio je konobu Gastro mare u Kobašu i okušao se u novoj vještini.

Bjelokoščanin je s osmijehom i zanimanjem prihvatio učenje nove vještine i brzo je savladao, a poznati chef dobacio mu je:

"Ovo je kao sviranje violine".

Drogba je u igračkoj karijeri najveći trag ostavio u Chelseaju gdje je igrao od 2004. do 2012. pa od 2014. do 2015. Za "plavce" je odigrao 381 utakmicu i zabio 164 gola, uz 82 asistencije. Osvojio je Ligu prvaka i četiri puta Premier ligu, između ostalog.