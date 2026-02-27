Obavijesti

Sport

Komentari 0
OKO OTOKA SVETA HELENA

VIDEO Dina Levačić otplivala rutu koju nitko nikad nije: 'Bilo je teško mentalno i fizički...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Dina Levačić otplivala rutu koju nitko nikad nije: 'Bilo je teško mentalno i fizički...'
4
Split: Dina Levačić predstavila svoj novi projekt "104 Dalmatinca", plivat će oko 104 dalmatinska otoka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Start i cilj su bili pored Landing steps, a Dina je navedenu dionicu otplivala za 17 sati i 13 minuta.

Admiral

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić postala je prva osoba koja je uspješno otplivala oko britanskog otoka u Atlantskom oceanu Sveta Helena, dionicu u duljini od 48 kilometara.

Pokretanje videa...

Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je otplivala oko otoka Sveta Helena 00:24
Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je otplivala oko otoka Sveta Helena | Video: Željana Levačić

Start i cilj su bili pored Landing steps, a Dina je navedenu dionicu otplivala za 17 sati i 13 minuta.

"Postala sam prva osoba u povijesti koja je isplivala ovu rutu. Bilo je teško i mentalno i fizički. Znala sam da me to čeka, ali bilo je još teže od očekivanog zbog valova koji su me pratili cijelim putem, morskih struja i plivanja po noći. Lokalni tim koji me pratio nije mogao biti bolji, a i mještani su me srčano ispratili i na startu i na cilju i na tome sam im jako zahvalna", rekla je Levačić nakon još jednog pothvata. 

Pokretanje videa...

Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je otplivala oko otoka Sveta Helena 01:02
Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je otplivala oko otoka Sveta Helena | Video: Željana Levačić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026