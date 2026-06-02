NEOBIČAN PRIZOR

VIDEO Dinamo do Šri Lanke! Kamere uhvatile bacača koplja u majici zagrebačkih 'modrih'

Piše Domagoj Vugrinović,
Šrilančanin Rumesh Tharanga Pathirage je ranije ove godine, 28. ožujka u Diyagami, bacio najbolji hitac sezone

Neobičan prizor s mitinga Dijamantne lige u Rabatu privukao je pozornost ljubitelja hrvatskog sporta. Rumesh Tharanga Pathirage, 23-godišnji bacač koplja iz Šri Lanke i vlasnik najboljeg rezultata sezone, na zagrijavanju se pojavio u majici zagrebačkog Dinama.

Tharanga je u glavnom gradu Maroka odradio odličan nastup i osvojio drugo mjesto. Koplje je bacio 85,97 metara, a pobjeda mu je izmaknula za samo 11 centimetara. Slavio je Anderson Peters iz Grenade, koji je hicem od 86,08 metara postavio svoj najbolji rezultat sezone.

Šrilančanin je ranije ove godine, 28. ožujka u Diyagami, bacio najbolji hitac sezone, pa u Rabatu nije ponovio svoj najviši domet. Ipak, ponovno je potvrdio da pripada samom vrhu svjetskog koplja, a njegov nastup dodatno je odjeknuo zbog detalja koji s atletikom nema izravne veze.

Rabat je inače ponudio i nekoliko vrhunskih atletskih rezultata. Na trećem ovogodišnjem mitingu Dijamantne lige postavljena su četiri najbolja rezultata sezone. Posebno su se istaknuli Kenneth Bednarek na 200 metara, Joe Kovacs u bacanju kugle i Soufiane El Bakkali na 3000 metara sa zaprekama.

