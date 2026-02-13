VIDEO Dinamo je najavio novi dres. Dizajnirat će ga navijači!

Zagrebački Dinamo, vodeća momčad hrvatskog prvenstva, pokrenuo je novu inicijativu usmjerenu prema navijačima. U petak navečer, na službenom Instagram profilu kluba objavljena je informacija koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Po prvi put u povijesti kluba, navijačima je ponuđena prilika da sudjeluju u dizajniranju službenog dresa.

Ovaj potez dolazi u razdoblju u kojem klub bilježi dobre sportske rezultate i rast broja članova. S nedavno objavljenim podatkom od preko 42.000 aktivnih članova, Dinamo ovakvim inicijativama nastoji komunicirati sa svojom publikom. Omogućiti navijačima da ostave svoj pečat na dresu koji će nositi igrači. Klub je objavio i pravila za dizajnove.

Predmet natječaja je izbor dizajna koji će se upotrijebiti za izradu četvrtog službenog dresa prve momčadi. Cilj je izbor jednog dizajna koji sadržava motive prema smjernicama natječaja. Sudionik ima pravo sudjelovanja s najviše 3 (tri) prijedloga, pod uvjetom da je svaki prijedlog originalno autorsko djelo nastalo isključivo za potrebe ovog natječaja.

Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svakom sudioniku koji je fizička punoljetna osoba. Natječaj je namijenjen svakom zainteresiranom sudioniku, bez obvezujućeg dokazivanja profesionalnog statusa, ugleda i/ili iskustva. Slanjem prijedloga, sudionik potvrđuje da je pročitao ove Uvjete natječaja te da je s njima suglasan. U natječaju ne mogu sudjelovati članovi stručnog žirija niti zaposlenici Kluba.

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sudioniku se ostavlja potpuna sloboda u kreiranju i oblikovanju motiva. Crtež olovkom na papiru vrijedi jednako kao digitalni rad. Dizajn može obuhvaćati cijeli dres ili specifične grafičke uzorke, motive kragne ili rukava. Jedini obvezni element je službeni grb GNK Dinamo. Inspiracija može obuhvaćati vizure grada Zagreba, povijesne dresove kluba ili navijački folklor (pjesme, osjećaj tribine). Bitna je ideja i emocija, ne tehnička izvedba. Prijedlog dizajna ne smije vrijeđati moralne osjećaje javnosti niti sadržavati obilježja koja nisu u skladu s identitetom i vrijednostima Kluba.