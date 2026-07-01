Dinamo je predstavio Radeljića tek nekoliko sati uoči utakmice protiv SAD-a: 'Čeka te mjesto!'

Dinamo je potvrdio pojačanje koje se već dugo očekuje na Maksimirskoj 128. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Stjepan Radeljić novi je igrač "modrih", a objava njegovog dolaska stigla je u neuobičajenom, ali savršeno tempiranom trenutku, na sam dan ključne utakmice koju je će igrati na Svjetskom prvenstvu sa "zmajevima" protiv reprezentacije SAD-a (četvrtak, 2 sata po hrvatskom vremenu).

Klub s Maksimira je dolazak 28-godišnjeg stopera objavio kreativnim videom na svojem Instagram profilu. U snimci se simbolično priprema ormarić za novog igrača, na koji se pažljivo lijepi njegovo prezime. Vrhunac videa je poruka ispisana na ekranu koja je otkrila dvostruku namjeru objave: "Stjepane, tvoje mjesto te čeka", a odmah potom i: "Sretno večeras protiv SAD-a".

Podsjetimo, Radeljić je za Rijeku odigrao 115 utakmica uz šest golova i toliko asistencija, a s klubom je osvojio dvostruku krunu u sezoni 2024/25.