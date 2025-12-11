VIDEO Dinamo se opet raspao! Autogol Domingueza i drugi put protiv Španjolaca. Evo golova

Dinamo je dočekao Real Betis u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, a gosti su poveli u 31. minuti autogolom Sergija Domingueza.

Prošli su gostujući igrači po lijevoj strani napada i ubacili povratnu loptu u sredinu, a tamo se loše snašao Dinamov stoper i skrenuo loptu u svoju mrežu.

Svega tri minute kasnije, Betis je opet zabio, a strijelac je ovog puta Riquelme. Opet je Dominguez zakasnio u reakciji, a Betisov ofenzivac pogodio je pored Filipovića za 0-2 u 34. minuti. Španjolci su zabili još jednom u 38. minuti, ovog puta Antony.

Prva dva gola Betisa pogledajte OVDJE, a treći OVDJE

Zanimljivo, Dinamo je sličan gol kao prvi od Betisa primio i protiv Celte u 4. kolu Europske lige na Maksimiru (0-3). Tada je Dominguez iz još dalje situacije skrenuo loptu u mrežu.

Pogledajte situaciju od 3:06