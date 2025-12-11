Obavijesti

RASPAD U 7 MINUTA

VIDEO Dinamo se opet raspao! Autogol Domingueza i drugi put protiv Španjolaca. Evo golova

Piše Josip Tolić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Zanimljivo, Dinamo je sličan gol kao prvi od Betisa primio i protiv Celte u 4. kolu Europske lige na Maksimiru (0-3). Tada je Dominguez iz još dalje situacije skrenuo loptu u mrežu

Dinamo je dočekao Real Betis u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, a gosti su poveli u 31. minuti autogolom Sergija Domingueza

Prošli su gostujući igrači po lijevoj strani napada i ubacili povratnu loptu u sredinu, a tamo se loše snašao Dinamov stoper i skrenuo loptu u svoju mrežu. 

Svega tri minute kasnije, Betis je opet zabio, a strijelac je ovog puta Riquelme. Opet je Dominguez zakasnio u reakciji, a Betisov ofenzivac pogodio je pored Filipovića za 0-2 u 34. minuti. Španjolci su zabili još jednom u 38. minuti, ovog puta Antony. 

Prva dva gola Betisa pogledajte OVDJE, a treći OVDJE

Zanimljivo, Dinamo je sličan gol kao prvi od Betisa primio i protiv Celte u 4. kolu Europske lige na Maksimiru (0-3). Tada je Dominguez iz još dalje situacije skrenuo loptu u mrežu. 

Pogledajte situaciju od 3:06

UŽIVO Dinamo - Betis 0-3: Totalni raspad 'modrih' u sedam minuta, zvižduci na Maksimiru!
PRIJENOS SUSRETA

UŽIVO Dinamo - Betis 0-3: Totalni raspad 'modrih' u sedam minuta, zvižduci na Maksimiru!

Dinamo se sjajno držao protiv španjolskog kluba, a onda je sve uništio u sedam minuta. Prvo je Dominguez zabio autogol u 31. minuti, da bi Riquelme i Antony u 34. i 38. povisili na 3-0 nakon niza grešaka u obrani 'modrih'

